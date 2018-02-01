WTA台灣公開賽詹皓晴女雙八強 今日賽事預告與轉播

我國選手詹皓晴今天下午將在女雙八強賽事，對上日本組合穗積繪莉／波形純理。（記者廖振輝攝）

早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

2018WTA台灣公開賽持續進行，台灣好手詹皓晴預計在下午3:15與搭檔匈牙利芭波絲（Timea Babos）在女雙八強賽中，對上日本組合穗積繪莉／波形純理；加拿大「漂亮寶貝」布莎兒則將在女單16強對上羅馬尼亞女將波格丹（Ana Bogdan），喜愛網球的朋友，千萬不要錯過囉！

NBA例行賽，熱火將前往克利夫蘭挑戰騎士，兩隊分別位居東部3、4名，且勝差僅有0.5場。騎士方面球隊狀態不佳，近十戰僅拿到三勝，還在昨日對上活塞的比賽傷了前鋒洛夫（Kevin Love），熱火則是近10場拿下6勝。究竟誰能在「東部第三爭奪戰」中出線呢？

另一場例行賽，同樣也是東部球隊的對戰，尼克對上塞爾提克，塞爾提克近期不如開季時強勢，不過在厄文（Kyrie Irving）場均24.9分、5助攻的表現下，仍暫居東部第一。尼克隊則是靠著波辛傑斯（Kristaps Porzingis）首度入選明星賽的好表現下，目前距離東部第八僅有3場勝差，今天將是兩隊本季第三度交手，前兩場雙方各拿一勝，今天將由誰拿下勝利，各位球迷千萬要鎖定精彩賽事！

SBL例行賽，達欣交手金酒，富邦面對璞園，請球迷準時鎖定轉播！

WTA台灣公開賽

13：00開賽 Eleven sports

NBA

08:30 熱火@騎士 ELEVEN SPORTS 1

09:00 尼克@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

SBL

18:00 達欣VS.金酒

20:00 富邦VS.璞園

地點：桃園巨蛋

轉播：愛爾達體育2台、緯來體育