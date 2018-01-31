HBL》騎腳踏車被挖掘！ 永仁鄭慧慈狂抓19籃板助隊贏球

永仁高中鄭慧慈籃下進攻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級八強，今日在台北體育館展開第4天賽事，女子組奪冠熱門永仁高中的先發五虎包括新人后大熱門鄭慧慈在內，共有4人得分上雙，以77：54力克苗栗高商，取得八強第3勝，有望連兩年進軍小巨蛋的四強舞台。

永仁上屆靠著高二、高一即撂下亞軍，本屆原本人馬全在可望角逐后冠。此仗先發表現都十分出色，高二射手林佳蓉投進3顆三分球，挹注11分；上屆新人后吳瑋茹攻下21分；高三主控方曉晴貢獻13分、7助攻。

永仁繼吳瑋茹後，本屆也有希望再有一位球員奪新人后，人選就是陣中高一、U16國手鄭慧慈。她當初家住永仁附近，平時就是騎腳踏車到處亂晃，在因緣際會下，被永仁教練時超傑挖掘，如今也是球隊不動先發，更有望挑戰新人后獎項。

鄭慧慈對新人后頭銜平常心看待，只求幫球隊贏球，在場上的最大功用就是先鞏固籃板，她此仗繳出14分、19籃板及3阻攻。

永仁高中鄭慧慈籃下進攻。（記者陳志曲攝）

永仁高中方曉晴快攻上籃。（記者陳志曲攝）

永仁高中林佳蓉（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

永仁高中林佳蓉（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

永仁高中吳瑋茹（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

永仁高中吳瑋茹（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

苗栗高商陳映慈快攻上籃。（記者陳志曲攝）