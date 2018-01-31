NBA》勇士慘敗對手30分 柯爾怒批：全隊心不在焉

勇士慘敗爵士30分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今天在客場以99：129，被勝率不到5成的爵士慘電，寫下本季輸超過20分的最慘一役。總教練柯爾（Steve Kerr）表示，今天球隊「心不在焉」，像是被人踢了屁股，球隊努力的程度相當差勁。

勇士此戰的防守相當差，爵士全隊91投53中，命中率高達58.2％，團隊三分球28投14中，命中率也有5成；反觀勇士團隊投籃命中率45.9％，三分球全場25投5中，命中率僅20％。

柯爾表示，「我看到一支球隊狠狠被人踹屁股，這就是我所看到的。」他指出，今天球隊的拚勁很可悲，這種表現令人厭惡，開賽就沒有做好防守，「我們沒有緊迫感、目標，對手顯然像是為季後賽而戰。」

勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）表示，他不能讓爵士球員英格斯（Joe Ingles）投這麼多顆三分球，「如果想贏這場比賽，開賽我應該要打好。」英格斯全場三分球8投6中，砍下20分。

柯瑞（Stephen Curry）表示，「我在第四節坐板凳時問D.格林（Draymond Green），他是否記得我們最近有像這場糟糕的表現，我們還真想不起來。不能只是人來這就好，特別是在客場要贏球。」

勇士總教練柯爾。（美聯社）

爵士英格斯。（美聯社）