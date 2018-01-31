中職》悍將喊出「雄踞北方」 10年主場賽事排新莊

〔記者郭羿婕／台北報導〕富邦集團拿下新北市新莊棒球場未來10年經營權，悍將球團已於1月中旬進駐新莊，領隊蔡承儒今天召開記者會，宣布今年年度口號為雄踞北方（Rising North），打造「悍將王國」，未來10年主場比賽都會排在新莊。

蔡承儒表示，將用騎士精神營造球隊品牌及球場佈置，喊出「北方王者」（Guardians of the North），宣示投入主場屬地主義經營，貫穿悍將第1個10年。蔡承儒表示，不只今年60場主場賽事進駐新莊，未來10年也會如此規劃，他笑說：「希望會有更多場，包括季後賽。」

富邦投入超過1億元經費整修新莊球場，目前持續施工中，預計2月底、3月初完工，包括更換隱形護網、翻新草皮、安裝LED螢幕等，還將開設全年營業的商品旗艦店，不光只在主場賽事開放。

悍將開幕週推出今年首個主題日「全富武莊」，蔡承儒說，屆時最大亮點就是改造後的球場，「第1年就投入很多，改善許多地方，我自己很期待，希望球迷進來很有感，球員比賽也有感，我們還會再想想如何讓球場更有特色。」悍將預計開季前召開記者會，展示主場新面貌。

蔡承儒（記者廖振輝攝）

富邦悍將領隊蔡承儒1日在媒體茶敘中宣布，將以騎士精神打造球隊品牌故與球場布置，開啟第1個10年計畫。（記者廖振輝攝）