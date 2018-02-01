英超》艾利克森11秒閃電進球 熱刺2：0擊敗曼聯

艾利克森（Christian Eriksen）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第25輪焦點大戰由熱刺坐鎮溫布利球場挑戰「紅魔」曼聯。熱刺靠著艾利克森（Christian Eriksen）與瓊斯（Phil Jones）的烏龍球，終場以2：0擊敗曼聯，報了上一場輸給紅魔的一箭之仇。

上半場一開賽第11秒，熱刺取得夢幻開局，維爾通亨（Jan Vertonghen）後場一記長傳，隨後阿里（Dele Alli）禁區內右腳射門遭擋出，身旁的艾利克森推射遠角破門，熱刺1：0領先曼聯。這也是本賽季英超的最快入球。

第28分鐘，艾利克森與阿里中前場連續配合後傳到右路，隨後特里皮爾（Kieran Trippier）將球往禁區送，瓊斯解圍不慎，右腳腳後跟將球踢向自家球門，熱刺再下一城。

下半場曼聯雖有攻勢但始終無法踢進熱刺球門，最後熱刺以2球之差擊敗曼聯。數據方面，雙方控球率不相上下，但熱刺22次射門遠比曼聯的6次高出許多。

賽後，曼聯主帥穆里尼奧說：「這場的比賽從第一顆荒謬的進球開始，那球對我們的影響很大，因為熱刺能夠踢他們想踢的戰術。我的球員們已經看過好幾場熱刺的比賽了，所以這真的是一個非常糟糕的失球。」

「第二顆烏龍球讓球隊徹底崩潰，一個球隊想要贏球必須攻防兩端都一樣出色。這次我們做得很糟糕。」穆帥接著說。

熱刺主帥波切蒂諾表示：「這場比賽全隊都表現得很棒，我要恭喜球員，因為他們值得這場比賽的勝利。第一顆進球相當漂亮，艾利克森相信這種絕佳的機會一定會降臨。」

「下一場對決利物浦的比賽慧相當艱難，因為他們是數一數二的球隊之一。」波帥補充。

艾利克森開賽11秒進球：

瓊斯（左）（Phil Jones）。（美聯社）

穆里尼奧與波切蒂諾。（歐新社）