NBA》前黃蜂隊球星駕車失控 與妻子當場死亡

前黃蜂球星巴特勒與妻子遭遇死亡車禍，享年38歲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天NBA傳出噩耗，根據《TMZ》報導前黃蜂球星巴特勒（Rasual Butler）和妻子在加利福尼亞州因車禍去世，享年38歲。

據美媒報導，當地時間週三凌晨，巴特勒和妻子在洛杉磯影城區（Studio City）遭遇車禍，他所駕駛的汽車突然失控，並且撞上了圍牆。巴特勒的車整個翻了一圈，車身幾乎全毀，巴特勒和妻子Leah LaBelle在車內身亡，當地警方初步研判，可能是因為車速過快導致失控，才造成這起死亡車禍。

今年才38歲的巴特勒是一名出色的三分射手，他在2002年的第53順位被熱火挑中，職業生涯曾效力過多支不同的球隊，包括：黃蜂、快挺、公牛、暴龍、溜馬、巫師和馬刺。最近還與前老鷹隊柴里斯（Josh Childress）組成了「Ball Hogs」隊挑戰「Big3」三對三職業聯盟。

巴特勒。（資料照，美聯社）

當得知這個噩耗之後，整個NBA都陷入悲痛之中，巴特勒生前效力過的溜馬和熱火均發文表示悼念，眾多NBA球星包括「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）、「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）、艾佛森（Allen Iverson）、巫師葛托特（Marcin Gortat）、暴龍球星德羅森（DeMar DeRozan）、羅利（Kyle Lowry）以及「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也紛紛在Twitter留言表示哀悼。

熱火官方推特發文哀悼。（圖片取字熱火推特）

溜馬官方推特發文哀悼。（圖片取字溜馬推特）