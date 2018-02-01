NBA》魔術單節狂轟43分寫紀錄 痛宰湖人止3連敗

富尼耶。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今主場迎戰湖人的比賽，靠著第三節單節狂轟9顆三分球，寫下聯盟本季單節得分新高43分，其中富尼耶（Evan Fournier）個人包辦4顆，終場以127：105大勝湖人，終止近期的3連敗。

魔術今天三分砲火猛烈，全場32投18中，命中率高達56.3%，反觀湖人今天外線失常，全場20投僅4中，命中率僅20%。

上半場比賽兩隊打得有來有往，半場魔術領先7分，不過進入第三節，魔術外線手感發燙，單節狂轟9顆三分球，寫下聯盟本季單節得分新高43分，在此之前本季紀錄為1月7日騎士在比賽第四節拿下40分。第三節打完，魔術一舉建立20分領先優勢，讓湖人無力追趕。

魔術全隊7人得分上雙，其中前鋒史佩茲（Marreese Speights）拿下個人本季新高21分4籃板，富尼耶三分球7投5中，拿下19分2籃板4助攻，裴頓（Elfrid Payton）則有15分7籃板6助攻4抄截1火鍋進帳。

湖人方面前鋒藍道（Julius Randle）拿下20分9籃板，板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）貢獻20分5籃板3助攻，一哥英葛蘭（Brandon Ingram）13分5籃板5助攻。

藍道。（美聯社）