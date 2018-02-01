NBA》曾向多隊兜售「幹籃哥」 快艇還想跟雷霆換喬治

今有記者指出快艇曾想用葛瑞芬（右）交換雷霆喬治（左）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇確定將把看板球星「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）交易到活塞，達成一樁「三換三」協議，換來三名球員和下季首輪、次輪選秀權各一，不過據美媒指出，快艇其實早就向多支球隊兜售葛瑞芬，甚至還曾想用他來跟雷霆換P.喬治（Paul George）。

Paul George had some pretty interesting things to say to @Rachel__Nichols today about Russell Westbrook's reaction to his All-Star snub: https://t.co/ZGv1LuoRC4 pic.twitter.com/nEIKMQhBIR — Royce Young （@royceyoung） 2018年1月25日

當快艇隊和活塞隊完成葛瑞芬的重磅交易後，快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）仍是堅持表示，是一直到活塞隊主動打來詢問交易的事，快艇隊才動了要把葛瑞芬交易出去的念頭，不過《ESPN》記者楊恩（Royce Young）卻不這麼認為。

楊恩在報導中表示，快艇曾想用葛瑞芬來換雷霆前鋒P.喬治，他也非常確定快艇還曾與灰狼連絡過。

「他們（快艇）幾乎向每支球隊兜售（葛瑞芬）！」楊恩說，「據我所知，他們也曾打給雷霆並提出想交換P.喬治，我也很肯定他們也打給灰狼過。他們希望能換來一些大咖球星，但是最後都沒有成功。」

值得一提的是，之前也有消息指出快艇曾提出想用葛瑞芬換灰狼的「新狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns），但是卻遭灰狼秒速打槍。

快艇也曾想用葛瑞芬（右）交換灰狼湯斯（左），不過卻秒速被灰狼拒絕。（資料照，法新社）