NBA》曾向多隊兜售「幹籃哥」 快艇還想跟雷霆換喬治

今有記者指出快艇曾想用葛瑞芬(右)交換雷霆喬治(左)。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕快艇確定將把看板球星「幹籃哥」葛瑞芬(Blake Griffin)交易到活塞,達成一樁「三換三」協議,換來三名球員和下季首輪、次輪選秀權各一,不過據美媒指出,快艇其實早就向多支球隊兜售葛瑞芬,甚至還曾想用他來跟雷霆換P.喬治(Paul George)。

Paul George had some pretty interesting things to say to @Rachel__Nichols today about Russell Westbrook's reaction to his All-Star snub: https://t.co/ZGv1LuoRC4 pic.twitter.com/nEIKMQhBIR