NBA》骨刺困擾本季報銷 灰熊明星控衛盼動刀能止痛

灰熊明星控衛康利確定本季報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊主控康利（Mike Conley）去年11月因左腳跟及阿基里斯腱痠痛本季確定報銷，上周康利和灰熊隊也達成共識，一致同意他應該要接受開刀治療，而康利昨日在接受訪問時，也解釋了選擇明知本季會報銷卻還是要動手術的原因。

「左腳跟的問題已經困擾好幾年了，三年前就有醫生跟我說過，最終還是得開刀的，但我那時候非常排斥動手術，我希望在走到那一步之前，先把所有可能的選項都試過一遍。」康利說。

康利本季只打了12場比賽，自從去年11月14日缺席至今，原先估計僅需要休養兩、三週，沒想到左腳的傷勢卻不樂觀，他才決定用開刀的方式，移除左腳後跟的骨刺。

「過去三年，為了減緩疼痛，我們幾乎嘗試了所有可行的方法。上個球季，我打得很好，但到了這季，傷勢似乎變得更嚴重，我不想繼續這樣痛苦的循環下去，現在只希望，開刀是能解決這痛苦的最後答案。」康利說道。

康利也表示自己很快將會接受手術，將會磨平左腳後跟的一塊凸起的骨刺，他也補充道，如果手術順利的話，大概五月底、六月初他就會開始進行籃球的相關活動，希望2018-19賽季前訓練營就能歸隊。

「那才是最重要的事，」康利說道，「我想要趕快進行手術，這樣我也許就可以擁有一個正常的夏天了！」

康利本季僅出賽12場，繳出場均17.1分、2.3籃板、4.1助攻。而少了當家控衛的灰熊，目前則是以17勝31敗的戰績，排在西部第12。

康利本季只打了12場比賽。（資料照，法新社）