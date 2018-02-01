韓職樂天巨人一軍來高雄春訓 市府送上這個飲料

韓職樂天巨人隊一軍總教練趙文盧（右，譯音），致贈棒球帽給觀光局長曾姿雯。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國職棒樂天巨人隊一軍，今年首度飛來高雄春訓，今天在橋頭青埔國慶球場開訓，高雄市觀光局長曾姿雯前往致意，並送上韓國人最愛的珍珠奶茶。

高雄冬天的氣候不冷，過去2年韓國職棒樂天巨人隊二軍球員，都飛來高雄進行春訓，今年是首次有一軍球隊到高雄春訓，包括人氣球星李大浩、孫兒葉都隨隊前來。

今天是正式春訓的第一天，高雄市觀光局特地準備珍珠奶茶及高屏澎好玩卡1日券，送給樂天巨人隊球員，樂天巨人隊也熱情回贈棒球帽，表示對高雄充滿期待。

曾姿雯強調，高雄冬天天氣溫和、物價低廉，加上韓國來高雄距離非常近，僅需2個半小時航程，目前高雄每週有27個航班往返韓國首爾及釜山，非常方便。

曾姿雯也推薦高雄許多新景點，歡迎韓國球員在訓練之餘，前往一遊，包括去年底剛開放的寶來花賞溫泉公園、2月4日試營運的崗山之眼，體驗美麗的港都風情。

此次樂天巨人一軍來高雄春訓，高市府特別感謝國慶旅行社董事長王國慶對運動觀光的支持，除了推動韓國遊客來高雄打小白球，還與市府合作建置2座國際標準的棒球場，引進韓國職棒來高春訓。

韓國職棒樂天巨人隊一軍，在橋頭青埔國慶球場展開春訓。（記者葛祐豪翻攝）