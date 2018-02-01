英超》亨利：希望奧巴梅揚和拉卡澤特可以搭檔前鋒

亨利。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕近期兵工廠以破球隊紀錄的5700萬英鎊從德甲多特蒙德收購了前鋒奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang），兵工廠傳奇前鋒亨利（Thierry Henry）接受天空體育（Sky Sports）的採訪並談到了此筆交易與兵工廠未來陣形的配置。

亨利說：「有這麼優秀的球員加入真的很棒，我希望奧巴梅揚跟姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）能像在多特蒙德的時候一樣，一起踢球。你從不同球隊買了兩位球員，而他們以前就認識了，我認為這是一件好事。」

談到兵工廠陣容的配置，亨利表示：「我唯一擔心的是球隊前鋒的位置是否足夠，如果你讓奧巴梅揚和姆希塔良搭檔鋒線，就需要3至4名球員給他們支援，那麼拉卡澤特（Alexandre Lacazette）的位置呢？拉卡澤特也很值得期待，轉會費也非常高，我希望奧巴梅揚和拉卡澤特有機會可以組成鋒線搭檔。」

奧巴梅揚。（法新社）

雖然兵工廠一口氣拿到兩位頂級球員，且中場大將厄齊爾（Mesut Ozil）也即將續約，但亨利認為下個賽季兵工廠要奪冠的可能性也很低。「今年已經沒機會了，這並不意外。作為兵工廠的球迷，你總會希望兵工廠成為爭冠球隊。」亨利補充。

兵工廠本輪聯賽1：3爆冷慘敗斯旺西後，目前以12勝6和7敗42積分暫居第六，落後北倫敦死敵熱刺6分。兵工廠年年保4的目標可要再加把勁了。

姆希塔良。（路透社）