F1》車迷心碎！賽車女郎2018新賽季將全面告別賽道

F1今宣布賽車女郎將在2018新賽季全面從賽道撤除。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕F1賽車（Formula One，一級方程式）比賽期間，常會邀請外表的「賽車女郎」（grid girl）們，擔任賽前舉牌的工作，這也一直是另類的場上亮點，她們也被視為「賽道旁的珍珠」，不過近年因為女權重振聲威，F1官方也宣布，將於3月25日開始的新賽季將廢除撤銷此一經典的傳統。

F1在退特上發表聲明。（圖片取自F1官方推特）

F1商業運營總經理Sean Bratches在受訪時表示，過去一年來，他們從非常多不同方向研究，針對F1進行改革。

「儘管數十年來，賽車女郎已成一級方程式大獎賽的招牌，但我們仍認為，這項傳統已經不符合我們希望建立的品牌形象，和現代社會的觀感也有所衝突，」Sean Bratches說，「這個慣例不太合適，況且這也全世界新舊車迷們想看的賽車毫無關聯！」

「賽車女郎」的工作內容，包括需穿著車隊贊助商的服裝、接受媒體拍照以及協助頒獎事宜，一直是F1賽車的傳統，也被視為賽事的「活廣告」。（資料照，歐新社）

F1打算開除所有的賽車女郎後，讓不少賽車粉絲覺得惋惜，《英國廣播公司》（BBC）之前也報導，經由網路車迷投票後，有高達60%的民眾認為應保留賽車女郎的特色標誌，不過看來F1改革心意已決。

而女權團體Women's Sport Trust則是在網路上大力讚揚這項決定，「又一個體育活動走入了正途。」也有塞車選手樂觀其成，並也呼籲應把節省下來的經費用來培養更多女性賽車手。

女權團體Women\'s Sport Trust大力讚揚F1此舉。（圖片取自Women\'s Sport Trust官方推特）

不過這項改革，也不是所有人都能欣然接受，曾在F1擔任過前賽車女郎的Charlotte Gash就提出不同看法，表示認為F1的這項決定很「噁心」，認為F1只為了迎合少數人所謂的「政治正確」。

「我很幸運，並不需要完全靠這份工作過活，但很多女孩的確以它為主要收入來源，」Gash說道，「F1的賽車女郎除了要有光鮮亮麗的外表外，還得進行品牌推廣、在車手出發點舉牌，更重要的是得頒獎儀式上列隊迎接車手的到來。」

賽車女郎們。（資料照，歐新社）