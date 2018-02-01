NBA》麥考倫飆出生涯代表作 單場50分轟垮公牛

拓荒者麥考倫在首節就轟下的28分創下了隊史個人單節得分記錄、單場50分也創下他職業生涯的得分記錄。（美聯社）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕拓荒者今在主場迎戰公牛，靠著明星後衛麥考倫（CJ McCollum）在前三節就獨拿50分，助拓荒者在大幅領先的情況，讓比賽提早進入垃圾時間，最終就以124：108痛宰公牛，開心收下4連勝。

首節麥考倫就展現出恐怖的得分火力，在他的率領下拓荒者打出一波23：2的誇張開局，雖然公牛隊稍微回神，不過第一節結束，拓荒者就以43：19大幅領先，麥考倫更是獨拿28分，締造本季NBA首節的個人最高得分紀錄。

次節，拓荒者仍緊握領先優勢，雖然公牛隊努力追分，可惜火力都無法延續，上半場比賽結束，拓荒者依然以67：44領先。

易籃後，麥考倫又再度跳出來再度接管比賽攻，拓荒者又再度拉開分差，本節比賽結束，拓荒者隊已經領先將近30分，麥考倫僅用三節就轟下50分，刷新了個人職業生涯得分記錄。

到了最末節，比賽已經毫無懸念，拓荒者主場球迷仍不斷呼喊著麥考倫的名字，希望他能繼續上場飆分，不過公牛始終無法再縮小兩隊比分差距，麥考倫也就沒再上場，提早打卡下班，而拓荒者終場就以124：108輕取公牛。

拓荒者大勝公牛，笑納4連勝。（美聯社）

拓荒者麥考倫上場29分鐘，25投18中，三分球9投6中，罰球8罰8中，砍下50分5籃板2助攻，其中他在首節就轟下的28分創下了隊史個人單節得分記錄、單場50分也創下他職業生涯的得分記錄，此外里拉德（Damian Lillard）則貢獻13分7助攻4籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）則繳出12分9籃板。

公牛隊則是由拉文（Zach LaVine）砍下全隊最高的23分，瓦倫泰（Denzel Valentine）板凳出發拿下次高的15分，雖有4人得分上雙，仍不敵得分大爆發的拓荒者，慘吞近期5連敗。

復出的拉文（右）拿下個人本季新高的23分。（美聯社）