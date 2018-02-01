NBA》詹姆斯又要轉隊？專家爆料可能加入宿敵勇士

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN爆料，金州勇士今年休賽季若能清出薪資空間，可望網羅騎士球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），屆時陣容將更加華麗，但目前沒有跡象顯示勇士想透過這方式來追求詹姆斯。

ESPN記者海因斯（Chris Haynes）撰文，根據消息人士透露，出於對勇士贏球文化的尊重，若勇士能清出薪資空間，詹姆斯願聽取勇士隊的想法。今年夏天，詹姆斯預計不會執行3560萬美元的球員選擇權，生涯第三次成為自由球員，但他和騎士重新續約也並非不可能。

該報導指出，詹姆斯與騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）的關係疏遠已經是眾所皆知，而騎士管理階層不穩定性也是詹姆斯所關心的問題，但勇士強大的球隊組織、更多奪冠軍的前景，能吸引許多賽場老將。

該文還分析，勇士若要網羅詹姆斯，先簽後換是可能的方式，根據另名ESPN記者佩頓（Kevin Pelton）指出，勇士可能會用K.湯普森（Klay Thompson）和伊古達拉（Andre Iguodala）作為籌碼，吸引騎士交易。

為了達成先簽後換，勇士需要杜蘭特（Kevin Durant）執行下賽季的球員選項，並把年薪壓至2500萬美元以下，也要清掉後衛李文斯頓（Shaun Livingston）的薪水，屆時勇士可能會找多名底薪球員來填補他們的板凳群。

勇士隊團隊薪資為1.37億美元，為全聯盟最高。

柯瑞。（資料照，法新社）

杜蘭特。（資料照，今日美國）