火箭、馬刺上演德州內戰 今日賽事預告與轉播

「大鬍子」哈登今天將面對馬刺。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上精采賽事！

早上NBA首場賽事轉播由火箭作客馬刺，上演西部兩大強權之戰。火箭主力哈登上一戰才繳出60分大三元的驚人數據，今天面對馬刺是否還能順利獲勝，球迷千萬別錯過。兩隊近況皆為二連勝，火箭戰績36勝13負，馬刺則以34勝19負居後。

接下來還有雷霆面對金塊，近況火燙的雷霆上一戰遭巫師以6分之差終止8連勝，不過近幾場比賽「CPR連線」魏斯布魯克、P.喬治、安東尼都有不錯的表現。金塊則陷入二連敗，上一場比賽面對馬刺有六人得分上雙，不過仍以2分之差吞敗。

中午開始一連串HBL八強戰賽事陪您熱血一整天，男籃由「綠色神盾」松山高中與東泰高中揭開序幕，接下來是女子組賽事，滬江高中將面對北市陽明，之後3場男籃賽事全都有轉播，高苑猛牛將對決南山、東山高中對決南湖，壓軸登場的是仍維持不敗之身的能仁家商迎戰目前2勝2敗的泰山高中。

SBL部分，首場將由台啤對上台銀，台銀能否將勝率拉回五成大關，並把握機會一舉超車金酒呢？台啤是否能順利止敗、縮小勝差，將是觀戰重點。接下來則是裕隆對上富邦，在「白色巨塔」奈維爾逐漸融入團隊後，裕隆重新打出氣勢，而由「噴射機」張宗憲領軍的富邦將背靠背出賽，能否順利升空、率領勇士屠龍成功呢？兩支強權交鋒，勢必精彩可期。

WTA台灣公開賽進入八強階段，加拿大好手布莎兒（Eugenie Bouchard）是本屆賽事焦點，昨天她以7：5、7：5直落二獲勝，今天將面對中國選手王雅繁，爭奪準決賽門票。

NBA

09：00 火箭 vs. 馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

11：30 雷霆 vs. 金塊 ELEVEN SPORTS

HBL

男子組

12：30 松山 vs. 東泰

15：40 高苑 vs. 南山

17：20 東山 vs. 南湖

19：00 泰山 vs. 能仁

女子組

14：00 永仁 vs. 南山

14：00 滬江 vs. 陽明

15：40 南湖 vs. 苗商

17：20 淡商 vs. 普門

地點：臺北體育館

轉播：FOX體育一、三台

備註：女子組僅轉播「滬江 vs. 陽明」

SBL

18：00 台啤 vs. 台銀

20：00 裕隆 vs. 富邦

地點：桃園巨蛋

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

WTA台灣公開賽

13：00 單打八強戰 ELEVEN SPORTS 2