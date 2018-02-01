網球》衛冕者詹皓晴人馬射日 台灣女網連勝晉雙打4強

〔記者梁偉銘／台北報導〕WTA台灣公開賽本週於台北和平籃球館進行，已經締造賽史二連霸的詹皓晴，第三屆改搭甫奪澳網女雙冠軍的匈牙利名將芭波絲（Timea Babos ），這組女雙頭號種子速戰速決， 6：1、6：4解決日本組合穗積繪莉／波形純理，「台匈聯軍」2連勝挺進4強。

球風剽悍的芭波絲，其實週四趕場單日2連戰，這位單打4種子下午歷經逾2小時的3盤大戰，才挾6：3、4：6、6：2強壓斯洛維尼外卡對手雅庫波薇琪（Dalila Jakupovic），辛苦拿下8強門票。休息約1個多小時後，芭波絲與詹皓晴合拍再上陣，曾於2014年吉隆坡女雙奪冠的「台匈聯軍」，歷經首輪「超級搶10」逆轉磨合找回默契，晚間出擊火力全開，連破帶保5：0開局，只花21分鐘先馳得盤。

芳齡24歲的詹皓晴，前兩屆都與姊姊詹詠然搭檔奪冠，如今現任女雙球后大詹休兵改當觀眾場邊加油，小詹與東歐戰友也沒漏氣，人高馬大的「台匈聯軍」乘勝追擊，次盤又接連雙破3：0領先，之後互破持續壓制。儘管第8局發球失守，讓東洋對手連趕3局，現場地主觀眾一面倒加油助威下，關鍵第10局詹皓晴人馬前後排強勢搶分滅火，直落2關門鎖定準決賽門票。

詹皓晴（左）、芭波絲（右）女雙組合晉級四強。（記者羅沛德攝）

詹皓晴（左）、芭波絲（右）。（記者羅沛德攝）

詹皓晴（左）、芭波絲（右）。（記者羅沛德攝）

詹皓晴（右）、芭波絲（左）。（記者羅沛德攝）

詹皓晴（右）、芭波絲（左）。（記者羅沛德攝）

詹皓晴（右）、芭波絲（左）。（記者羅沛德攝）

詹皓晴（左）、芭波絲（右）女雙組合晉級四強。（記者羅沛德攝）