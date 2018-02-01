冬奧》北韓滑冰公主露笑容、揮手 成鎂光燈焦點

北韓知名滑冰好手廉太鈺。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓平昌冬季奧運即將在9日開幕，北韓滑雪和滑冰選手代表團今天抵達南韓，備戰冬奧賽事，北韓知名滑冰好手廉太鈺立即就成媒體焦點。

北韓體育省副部長元吉宇（Won Kil-u）今率領32人，包含10名運動員抵達江陵市選手村，其中有3人是高山滑雪選手、3人為越野滑雪、2名花式滑冰、2名為短道競速滑冰。冬季奧運有兩個選手村，其中一個就在江陵市。

明天將滿19歲的滑冰好手廉太鈺，一下飛機就成為媒體焦點，她是少數有露出表情的選手之一，讓媒體們鎂光燈閃爍不停，廉太鈺都臉帶笑容並揮手，但她表示，「我不會在比賽前說任何話，但這裡蠻冷的。」

本屆平昌冬奧是南韓繼1998年舉辦首爾夏季奧運後，事隔30年再次在南韓舉行奧運會。當年北韓因抵制未參加，這次參賽也是北韓首次到南韓參加奧運賽事。

另外，選手村今天正式啟用，北韓國旗相隔4年之後，再度於南韓飄揚。

北韓知名滑冰好手廉太鈺。（法新社）

北韓知名滑冰好手廉太鈺。（法新社）

北韓代表團抵達南韓。（法新社）

北韓代表團抵達南韓。（法新社）

北韓代表團抵達南韓。（法新社）

選手村升起北韓國旗。（法新社）

選手村升起北韓國旗。（法新社）

選手村升起北韓國旗。（法新社）

選手村升起各國的國旗。（法新社）