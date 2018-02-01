中職》中信赴美至少打5戰 3先發洋投直接會合

中信兄弟投野手等全員到齊展開春訓。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信兄弟第二階段春訓將移師美國亞利桑那，2月20日啟程，創下隊史赴海外移訓首例，總教練史耐德表示，希望赴美期間至少打5場熱身賽。

中信已確定交手球隊包括美職體系的道奇和釀酒人隊、墨西哥聯盟冠軍隊提華納公牛，史耐德說，主要對手會是迷你春訓營（mini camp）的農場潛力新秀，大聯盟春訓有時也會把投手送去比賽，整體實力好，比賽強度自然會提高。

中信已先敲定4場熱身賽，史總則期望至少要打5場，將安排不同的先發投手上陣，包括直接在美會合的3名洋投，另2場人選視春訓狀況而定。目前中信已確定簽下的洋將是艾迪頓、萊福利。

來台帶兵第2年碰上隊史赴美先例，史總很期待，他說，這對選手是難得的經驗，除了既定練習日，也會安排欣賞大聯盟春訓練球、熱身賽等行程，要讓大家感受美國棒球節奏緊湊又強調力度，「搭配我們自己的熱身賽，行程很豐富，應該會很有成效。」

中信將赴美訓練3週，前2週在土桑、最後一週到鳳凰城，最多會帶36名球員，史總則規劃30至33人，加上教練和行政人員，整團近60人，花費約800萬元。

中信兄弟今天在屏東公益園區球場舉行春訓開訓。（記者黃志源攝）

中信兄弟總教練史耐德。（記者黃志源攝）