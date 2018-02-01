網球》布莎兒贏得「美麗對決」 台灣女網晉單打8強

〔記者梁偉銘／台北報導〕WTA台灣公開賽本週於台北和平籃球館進行，加拿大「漂亮寶貝」布沙兒（Eugenie Bouchard）晚間與羅馬尼亞正妹博格丹（Ana Bogdan）上演「美麗戰爭」，人氣極旺的布莎兒技高一籌，7：5、7：5直落2勝出，2連勝單打8強卡位，下個對手為中國王雅繁。

儘管博格丹近況甚佳，甫於澳網大滿貫殺進女單32強，此行首輪又爆冷淘汰中國頭號種子彭帥，連戰皆捷的氣勢如虹，但布莎兒在寶島熱情球迷加油力挺下，臨場表現也漸入佳境，晚間壓軸秀更展現底線對抽壓制力，歷經1小時48分鐘拉鋸，第5個賽末點總算鎖定勝利，賽後布莎兒嘆說：「這確實是場苦戰。先前澳網許多好手在賽末點被逆轉，老實說，我一直祈禱這種事千萬別發生在我身上，很高興最後能夠撐過去。」

非官方「WTA hotties」網站百大性感榜高居第5的布莎兒，首度訪台吸引許多球迷冒著寒流趕來親賭丰采。她早在2014年殺進澳網、法網女單4強，溫布頓草地更奪下亞軍，堪稱「加國之光」，少年得志加上出眾外型，更讓她出道不久被譽為「莎拉波娃（Maria Sharapova）接班人」；只是後來外務過更多而分心，導致她的戰績持續下滑，世界排名已掉到121，本季力求東山再起。

2018台灣網球公開賽，布莎兒。（記者羅沛德攝）

2018台灣網球公開賽，布莎兒。（記者羅沛德攝）

2018台灣網球公開賽，布莎兒。（記者羅沛德攝）