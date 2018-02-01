ISPO國際體育用品博覽會，台灣361°獲獎。（361° Taiwan提供）

〔體育中心／綜合報導〕目前正於德國慕尼黑舉辦的2018 ISPO國際體育用品博覽會為各家運動品牌年度一大盛事，集所有運動相關最新科技與產品於此，今年更超過2,800個品牌參與展出。

而ISPO也在此時頒佈各運動產品類別的年度設計大獎，361°繼2016年由SPIRE跑鞋榮獲最佳亞洲商品大賞，今年再度由同系列的SPIRE三代拿下專業跑鞋類唯二的肯定。

361°口碑鞋款SPIRE系列三代未上市先轟動SPIRE系列為361°口碑鞋款，中底強調其緩震回彈，讓許多跑友一入腳便能明顯感受到其舒適度，更讓許多婆婆媽媽愛不釋手，是品牌指標鞋款之一。

SPIRE 3為361°今年度秋冬主打鞋款，全新的大底設計延續一二代前腳掌QU!KFOAM直接接地帶來的舒適感，同時於中底新增入一層科技EVA讓跑友體驗全新的跑感；而鞋面使用的支架熱壓技術更可達到中腰穩定、支撐包覆腳部的效果，不管是短距離的休閒慢跑或中長距離的馬拉松，都能帶來其絕佳舒適度。

361°台灣區品牌副總李照圓表示：「很榮幸能得到如此具權威性的運動國際組織頒發給我們這個獎項。對於國際市場來說，361°是一個很新的品牌，但已經有越來越多跑者加入我們，這也證明了我們優質的產品開發正朝著對的方向前進。」

SPIRE 3預計於6月全球同步上市，現即提前獲得ISPO年度設計大獎的肯定，除了讓台灣製鞋與設計的實力再次立足於國際鞋壇，相信也讓跑友們更期待鞋款的亮相。而台灣市場更提供了寬楦的選擇，讓跑友能挑選更適合自己腳型，穿起來更為舒適的鞋款。