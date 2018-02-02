MLB》不只達比修有 釀酒人也與阿里耶塔、亞契保持連絡

達比修有是釀酒人補強首選。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人季後升級打線有成，現在把重心轉往招募先發投手，不僅端出5年大約追求頂級搶手貨達比修有，也與塞揚強投阿里耶塔（Jake Arrieta）、年輕王牌亞契（Chris Archer）等人保持連絡。

釀酒人日前大動作補強打線，用5年長約從自由市場簽回外野手肯恩（Lorenzo Cain），再透過交易從馬林魚找來金手套得主耶利奇（Christian Yelich），然而目前輪值只有3位固定先發的問題尚未解決，因此將補強重心轉往尋覓先發。

美媒表示釀酒人為爭取先發積極行動，對於自由市場頂級先發達比修有更是企圖心十足，不惜開出多種合約選項展現誠意，包括一紙5年長約，甚至還端出隊史第一張開給自由球員的破億大約，就等達比修有點頭。

除了加入達比修有搶人大作戰，釀酒人也與多位頂級強投持續洽談，知名記者Jon Heyman指出，釀酒人目前正積極接觸塞揚強投阿里耶塔、柯布（Alex Cobb）和林恩（Lance Lynn），權威記者Ken Rosenthal也在推特上透露，釀酒人已向光芒洽談年輕王牌亞契，但不看好釀酒人能達成協議。

阿里耶塔也是自由市場頂級先發。（資料照，法新社）

釀酒人向光芒洽談亞契。（資料照，美聯社）