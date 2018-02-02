NBA》詹姆斯轉戰勇士組更大團？杜蘭特：屁啦！

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏可望成為自由市場最大咖，還沒離開騎士就已不少球團傳出有興趣網羅他，不久前更有記者爆出詹姆斯甚至可能轉戰宿敵勇士隊，對此一說杜蘭特（Kevin Durant）大笑以對「鬼扯（bulls***）！」

杜蘭特（左）發表對詹姆斯（右）可能轉戰勇士的看法。（資料照，法新社）

稍早ESPN記者海因斯（Chris Haynes）撰文，若勇士能清出薪資空間，詹姆斯願聽取勇士隊的想法，隨後《NBC體育》也點出詹姆斯到勇士的幾個方法：一是詹姆斯不執行3560萬美元的球員選擇權，並以老將最低薪資加盟；或是詹姆斯雖然選擇續留騎士，勇士從柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）或湯普森（Klay Thompson）－最有可能是湯普森－挑選其一，再搭配伊古達拉（Andre Iguodala）和其他球員作為籌碼交易，不然就是三巨頭中挑選2人，清出薪資空間。

聽到詹姆斯有機會入團，杜蘭特先是大笑喊道「屁啦！」接著說「但在這個聯盟，就像幾年前，根本沒人料到我會來勇士。這只是我身為籃球員的一部分，就如我們只在乎籃球一樣。另一方面，我們球員都了解在商言商，自從我加入NBA以來發生很多瘋狂的事，在未來也將會有更瘋狂的事情發生。」

別於杜蘭特的解釋，老將前鋒魏斯特（David West）的反應更直接，「詹姆斯必須從格林那裡得到23號（背號）。」