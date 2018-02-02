NBA》鐵拳兄弟確定拆夥！長人米洛提奇改披鵜鶘球衣

米洛提奇終於如願被公牛交易出去，未來將改披鵜鶘球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski表示，公牛與鵜鶘達成了長人米洛提奇（Nikola Mirotic）的交易協議，雖然前幾天因為球隊選項的問題一度讓交易破局，不過最後米洛提奇終於如願被交易出去。

季初與隊友波提斯（Bobby Portis）發生「鐵拳事件」，隨後因傷缺席了將近2個月的時間。那時候米洛提奇就曾向公牛高層表示，若可以加盟一支季後賽球隊，他願意放棄交易否決權。

而最後公牛用米洛提奇、1個次輪選秀權以及在2021年選秀大會上交易二輪選秀權的權利，跟鵜鶘換來中鋒亞席克（Omer Asik）、老將控衛尼爾森（Jameer Nelson）、後衛T.艾倫（Tony Allen）和1個受保護的2018年首輪選秀權。

中鋒亞席克。（資料照，美聯社）

老將控衛尼爾森。（資料照，法新社）

不過有消息人士透露，在完成這筆交易之後，公牛隊預計將會先裁掉龐岱斯特（Quincy Pondexter）騰出空間來完成這筆交易，接著可能也會再裁掉T.艾倫，老將尼爾森則會被公牛留下。

而最終這筆交易能順利完成的關鍵因素，據消息人士指出，可能是因為鵜鶘隊答應保障米洛提奇在2018-19賽季價值1250萬美元的合約。

原本公牛之前就已經和鵜鶘達成交易協議送出米洛提奇，鵜鶘則送出中鋒亞席克和未來的首輪選秀權，不過鵜鶘不願允諾米洛提奇會執行2018-19年的球隊選擇權，因此擁有交易否決權的米洛提奇先前才會拒絕這筆交易案。