MLB》升不了大聯盟 選秀狀元棄棒球續當高材生

艾培爾2013年被太空人第一指名選中。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕2013年太空人選秀狀元、右投艾培爾（Mark Appel）從未上過大聯盟，生涯受過傷病紛擾，5季又投不出佳績，如今26歲的他選擇離開棒球路，回到校園繼續進修。

艾培爾2013年被太空人第一指名選中，2015年在一樁追求翟爾斯（Ken Giles）的交易案被送到費城人，從投入職棒以來5個球季還沒有大聯盟處女秀，小聯盟通算81場（78先發）375.1局繳出24勝18敗防禦率5.06，去年11月底時被費城人宣布指定讓渡（DFA）。

棒球路不得志，讓艾培爾起了其他念頭，「我是一個熱愛比賽、有理想、目標和夢想的人，但一切都搞砸了，還一事無成。我當然想在世界大賽中打球，像那些球員一樣來場真正的決鬥。我以為我很棒，但我沒有。」

雖然暫時離開棒壇，艾培爾沒有把話說死，「我不曉得未來會怎樣，我想追求其他東西，同時也想維持健康。我有史丹佛大學學位，除了棒球，我還有別的、至今仍深愛的興趣，還有很多我在乎的，我喜歡挑戰自己，而過去4年我把這種精力都給了棒球。」

艾培爾透露，目前正在尋找商領域實習的機會，並計畫申請萊斯大學、德州A&M大學、史丹佛、哈佛、賓夕法尼亞大學等學校的商學院。