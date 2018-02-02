NBA》技術挑戰賽三分球大賽名單出爐 波神、戈登力拚衛冕

2018/02/02 12:10

三分球大賽出賽名單。（取自NBA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟今天公布本屆明星賽技術挑戰賽及三分球大賽入選名單，上屆技術挑戰賽冠軍「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）及三分球大賽冠軍火箭E.戈登（Eric Gordon）力拚衛冕

技術挑戰賽共有8位球星參賽，除了波辛傑斯外，還有「推特王」恩比德（Joel Embiid）、「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）、爵士「超級新人」米契爾（Donovan Mitchell）、塞爾提克中鋒哈佛德（Al Horford）、金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）、籃網小將汀維迪（Spencer Dinwiddie）、公牛馬卡南（Lauri Markkanen）將出賽。

三分球大賽也有8位球星入選，除力拚衛冕的E.戈登外，還有P.喬治（Paul George）、K.湯普森（Klay Tompson）、巫師畢爾（Bradley Beal）、太陽一哥布克（Devin Booker）、暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）、熱火後衛艾靈頓（Wayne Ellington）、快艇新同學T.哈里斯（Tobias Harris）將出賽。

本屆明星賽技術挑戰賽及三分球大賽將在台灣時間2月18日舉行。

技術挑戰出賽名單。（取自NBA官方推特）

技術挑戰出賽名單。（取自NBA官方推特）

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