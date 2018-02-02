NBA》上場時間生涯新低 B.羅培茲：只能在場邊看很痛苦

B.羅培茲前役僅上場9分鐘。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔球星林書豪的前隊友B.羅培茲（Brook Lopez）季前被籃網交易至湖人，而湖人昨以105：127不敵魔術，B.羅培茲先發出賽僅上場9分鐘就被換下場，之後B.羅培茲在受訪時也坦承自己相當失望。

「這真的很讓人匪夷所思。」B.羅培茲說道。雖然昨天隊友後衛克拉克森（Jordan Clarkson）在受訪時曾表示，B.羅培茲總是面無表情，所以也看不出太多他的情緒，不過B.羅培茲倒不這麼認為。

「在場上，我都會把情緒擺在臉上，所以很容易看得出來，」B.羅培茲表示，「努力地控制自己，深呼吸冷靜下來。對於我們來說這是場不走運的比賽，但對我來說，只能在場下看比賽真的很難。我只能努力地讓自己靜下心來。」

B.羅培茲本季場均20.6分鐘，貢獻11.6分3.8個籃板1.5次助攻外帶1.3次阻攻，但其中上場時間、得分和籃板都創下了生涯新低。

對於本季上場機會大幅減少，B.羅培茲則表示：「這對我而言，是完全不同的體會，所以需要一些調整。我們球隊在前場絕對充滿天賦，因此能夠對不同的球員進行搭配。很明顯，不可能讓所有人都同時，我非常理解。」

「馬上就要迎來我的合約年，我也很清楚籃球對我的價值，絕對不僅僅是經濟來源而已，還因為我是如此的熱愛籃球。洛杉磯對我來說是像家一樣的存在，我知道自己處於合約年，但對這件事我並不會刻意去多想。」B.羅培茲說。

「無論球隊怎麼打，我覺得自己一定都能夠融入其中，」B.羅培茲補充說道，「我認為自己是有價值的球員，所以比賽中我都會充滿自信，只要讓我上場就能對球隊做出貢獻！」

B.羅培茲本季在上場時間、得分和籃板都創下了生涯新低。（資料照，美聯社）