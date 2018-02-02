LOL》世界冠軍戒指加持！ G-Rex奪開季三連勝

G-Rex直落二橫掃M17、取得本季第三勝後，輔助選手Koala也接受現場主持人Jessie採訪。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕去年LMS夏季賽第三名的Raise Gaming季前轉由「英皇電競」接手並改名為G-Rex，2018春季賽前三場就取得三連勝佳績，也讓這支台港韓聯軍的實力令人刮目相看，昨（1）日直落二橫掃M17、取得本季第三勝後，輔助選手Koala也接受現場主持人Jessie採訪，全文如下：

Jessie：恭喜你們隊伍獲得三連勝，想問三連勝的心情？

Koala：還滿開心的啊，因為我們搭配兩個韓援嘛，比較新的隊伍，可以拿到開季三連勝還滿開心的。

Jessie：最近隊伍的氣氛如何？

Koala：我們隊伍的氣氛還滿不錯的，因為韓國人滿會帶氣氛的。

Jessie：Candy跟Stitch是比較風趣嗎？

Koala：Candy還滿含蓄的，但Stitch很喜歡動漫，他會邊打邊唱歌。

Jessie：上週有訪問到PK，他預言本週對上M17是兩邊韓援的較勁，你覺得今天雙方韓援打得如何？

Koala：我覺得雙方都打得不錯 但因為我們AD有世界冠軍戒指嘛，所以我們AD稍微比對面強一點

Jessie：今天換了baybay打野，隊上還有Empt2y跟Laba，這三位打野上場會面臨每場都需要調整狀況？

Koala：一開始會先討論這週誰先上，透過團練，像Baybay上的話就會比較進攻一點，如果是Laba或Empt2y上就會比較防守。

Jessie：賽前你們換下有人體翻譯機之稱的Empt2y，大家會擔心說溝通會有狀況，你自己認為？

Koala：因為我們沒有Empt2y的話就比較沒有辦法提前策劃要打什麼，只能快速溝通，兩邊溝通我覺得大家都不知道在幹嘛。

Jessie：你的AD搭檔是來自韓國的Stitch，想問一下你們在打雙人打線的溝通是如何？我知道Stitch有在學中文。

Koala：打線的話他會說出他的想法，我會來判斷我們需要什麼，我們用英文溝通。（Caller算是史迪奇還是你？）算是我吧，因為我比較有空。

Jessie：比賽中Stitch使用鷹眼晶球這個道具，他照到非常多次對手，防止你們被塔殺的情況，這是他自己的意識還是你們隊友叫他擺的？

Koala：我們團隊有溝通，但是他如果自己照的話也會比較清楚對手的位置。

Jessie：你是不是說過Stitch從LCK回來也教了你很多東西？

Koala：他教了我很多打線技巧，所以我打線好像有比較強一點。

Jessie：世界各大賽區非常多看到亞歷斯塔出場，不過LMS好像比較少看到，你覺得是為什麼？

Koala：因為LMS下路都比較溫和，大家一起農，所以選進攻型的話，風險比較大（訪前你是不是也說這隻腳色比較吃溝通？）對阿，比較需要雙方溝通，再決定時機看要怎麼上。

Jessie：未來這隻角色應該會越來越多吧？

Koala：應該是會，因為這隻角色打團很強。