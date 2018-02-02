NBA》灰熊當祭品 幹籃哥活塞首戰就繳雙十（影音）

〔體育中心／綜合報導〕活塞新希望！前快艇看板球星「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）今天迎來交易到活塞後首戰，這位明星前鋒表現搶眼，成為活塞隊史繼「完美先生」G.希爾（Grant Hill）後，披上活塞戰袍首戰就拿雙十的好手，此役他砍下24分10籃板5助攻，繳出漂亮成績單，率領活塞擊敗灰熊拿下2連勝。

加盟活塞首戰，葛瑞芬表現搶眼。（法新社）

目前排名東部的活塞，與第八的七六人差距極小，打進季後賽的決心可說是非常堅定，為此不惜以「三換三」交易換來葛瑞芬。

葛瑞芬今天首次出戰，表現不俗。首節開打1分鐘，他就突破到籃下，在身體失去平衡的情況下還是準確命中加盟活塞後的第一分，葛瑞芬在第一節就獨拿9分，幫助活塞隊領先。

不過近期狀態不錯的灰熊，再次節奮力反擊，一度將比數超前，不過活塞葛瑞芬先和「抓猛」卓蒙德（Andre Drummond）配合完成一次空中接力灌籃後，從三分外線出手也命中，帶領活塞打出一波11：0的小高潮。

葛瑞芬命中三分外線。（法新社）

到了關鍵最末節，兩隊比數仍數度緊咬，打得難分難解，灰熊雖然先打出一波18：8的攻勢，但活塞靠著卓蒙德在禁區的優勢頻頻出手得分。

比賽還剩2秒時，灰熊致命的犯規將對手送上罰球線，布拉克（Reggie Bullock）兩罰一中，讓活塞要回領先優勢，而灰熊在最後一波攻勢，由M.加索（Marc Gasol）在三分外線出手卻絕殺未果，最終就以102：104不敵活塞。

葛瑞芬在活塞首秀就砍下全場最高的24分，還繳出10個籃板5次助攻表現亮眼，布拉克挹注15分，卓蒙德也有14分15籃板進帳。

灰熊的部分則是由M.加索得到最高的19分14籃板，哈里森（Andrew Harrison）則拿下18分。

M.加索在三分外線出手卻未能絕殺。（美聯社）