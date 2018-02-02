NBA》巴特勒、湯斯合拿52分 灰狼捕鹿寫主場11連勝

灰狼痛宰公鹿寫主場11連勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕客場狂輸的灰狼今回主場大復活，J.巴特勒（Jimmy Butler）攻下全場最高28分，湯斯（Karl-Anthony Towns）斬獲24分11籃板，反觀公鹿全場手感冰冷，一度落後多達23分，終場灰狼以108：89輕取公鹿，主場豪取11連勝。

客場7戰苦吞6敗的灰狼，今回到熟悉主場找回節奏，第一節尾聲逐漸接管比賽，不斷拿分擴大領先，以30：15攻勢結束上半場，領先對手多達21分，失誤連連又手感不佳的公鹿慘遭圍捕，2節打完團隊合計只拿39分，差點讓灰狼刷新本季紀錄，先發控衛布洛格登（Malcolm Brogdon）於第二節拉傷大腿退場。

易籃後公鹿表現未見起色，灰狼持續把握雙位數領先優勢，一路領先收下勝利。J.巴特勒上場40分鐘拿到全場最高28分，另有4籃板6助攻1抄截，湯斯繳24分11籃板雙十成績單。公鹿米德爾頓（Khris Middleton）拿全隊最多21分另有6籃板4助攻4抄截，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）17分15籃板6助攻，全隊外線命中率僅2成07、發生15次失誤。