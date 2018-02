NBA》活塞球衣穿不慣？葛瑞芬衣服沒穿就想上（影音）

Blake's just not used to wearing a Pistons jersey yet ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/8KFZYk69MX

〔體育中心/綜合報導〕「幹籃哥」葛瑞芬今天迎來改披活塞球衣後的首戰,此役也繳出全場最高的24分,不過不知道是不是因為離開了效力9年的快艇,難免還是有點緊張,這位明星前鋒在第三節回場上時,竟忘記穿回活塞球衣,自己都尷尬的笑了出來。

葛瑞芬差點沒穿球衣就上場。(今日美國)

活塞今日在主場以104:102險勝灰熊,而才加盟活塞的葛瑞芬,馬上就以先發出賽、表現亮眼,不過值得一提的是,當比賽來到第三節時,葛瑞芬在一次被替換下場先脫下活塞的球衣休息,突然被叫上場時,居然忘記把球衣套上,差點只穿著訓練服就上場比賽,工作人員也趕忙把球衣拿給他套上。

事後美國媒體《Bleacher Report》貼出了這段逗趣的影片,也調侃寫下:「看來葛瑞芬還不太習慣穿活塞的球衣。」讓球迷都笑瘋。

葛瑞分迅速和隊友打成一片。(法新社)

賽後葛瑞芬在接受媒體訪問時,就遭遇到隊友R.傑克森(Reggie Jackson)與「抓猛」卓蒙德(Andre Drummond)的噴水攻擊,雖然葛瑞分才加盟活塞沒幾天,不過看起來已經和新隊友們打成一片。

In his #Pistons debut, Blake Griffin finished with 24 points, 10 rebounds, 5 assists, and 2 blocks in a 104-102 win over Memphis. pic.twitter.com/Du2HFuhc6U