NBA》活塞球衣穿不慣？葛瑞芬衣服沒穿就想上（影音）

Blake's just not used to wearing a Pistons jersey yet ¯\_（ツ）_/¯ pic.twitter.com/8KFZYk69MX — Bleacher Report （@BleacherReport） 2018年2月2日

〔體育中心／綜合報導〕「幹籃哥」葛瑞芬今天迎來改披活塞球衣後的首戰，此役也繳出全場最高的24分，不過不知道是不是因為離開了效力9年的快艇，難免還是有點緊張，這位明星前鋒在第三節回場上時，竟忘記穿回活塞球衣，自己都尷尬的笑了出來。

葛瑞芬差點沒穿球衣就上場。（今日美國）

活塞今日在主場以104：102險勝灰熊，而才加盟活塞的葛瑞芬，馬上就以先發出賽、表現亮眼，不過值得一提的是，當比賽來到第三節時，葛瑞芬在一次被替換下場先脫下活塞的球衣休息，突然被叫上場時，居然忘記把球衣套上，差點只穿著訓練服就上場比賽，工作人員也趕忙把球衣拿給他套上。

事後美國媒體《Bleacher Report》貼出了這段逗趣的影片，也調侃寫下：「看來葛瑞芬還不太習慣穿活塞的球衣。」讓球迷都笑瘋。

葛瑞分迅速和隊友打成一片。（法新社）

賽後葛瑞芬在接受媒體訪問時，就遭遇到隊友R.傑克森（Reggie Jackson）與「抓猛」卓蒙德（Andre Drummond）的噴水攻擊，雖然葛瑞分才加盟活塞沒幾天，不過看起來已經和新隊友們打成一片。