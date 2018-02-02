HBL》林正32分、22籃板太狂 「綠色神盾」四強不遠了

松山高中林正（左）籃下賣高，頻頻得分。（記者廖振輝攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕休兵一日過後，HBL高中籃球聯賽準決賽於台北體育館重燃戰火，「綠色神盾」松山高中今天面對東泰高中，當家中鋒林正打出生涯代表作，貢獻32分、22籃板，助隊終場81：75贏球，目前4勝1負，距離晉四強不遠了。

松山首節接連發生2次失誤，0：5開局，林正跳出來止血，首節打完松山以25：21領先，林正上半場就繳出「雙十」，前兩節收下15分、11籃板，但松山失誤過多，對手東泰一路緊咬。

易籃後，松山在第三節一波13：3攻勢，拉開10分差距，加上東泰外線命中率驟降，末節沒有懸念，讓松山笑到最後。

兩隊今天打得糾結，松山今天傳球、掉球不少，全隊發生27次失誤，東泰則累計有15次抄截。

東泰教練高丁國柱表示，賽前研究松山球路，這場防守算是成功，有在控制範圍內，最後差在籃板球，高度不足。

東泰目前戰績1勝4負，仍有渺茫一線生機，高丁國柱表示，他們沒有放棄，自己先努力，等待機會，「我們不會讓大家覺得我們是弱隊，輸球也要抬頭挺胸走出去。」

松山教練黃萬隆表示，球員太想贏，發生很多失誤，造成進攻節奏不對；前役慘敗能仁，黃萬隆表示，賽前告訴球員，找回松山精神去打球。

東泰高中羅逸順（左）左手上籃，松山高中林正（右）伺機封阻。（記者廖振輝攝）

松山高中楊承翰（左）切入左手上籃，東泰高中球員封阻不及。（記者廖振輝攝）

松山高中莊家誠（左）底線遭遇東泰高中球員包夾防守。（記者廖振輝攝）

松山高中林勵（右）加速突破東泰高中球員防守。（記者廖振輝攝）

東泰高中張安誠（右）罰球線附近單手投籃。（記者廖振輝攝）