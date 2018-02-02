NBA》喬治飆43分追平彈成空 金塊哈里斯末秒三分球絕殺雷霆

〔記者石毓琪／綜合報導〕上一場輸給少了一哥沃爾（John Wall）的巫師，雷霆今作客金塊，決勝節急起直追，儘管P.喬治（Paul George）頂住壓力射進追平三分彈，G.哈里斯（Gary Harris）末秒絕殺三分球更勝一籌，金塊127：124賞給雷霆惆悵2連敗，讓百事中心球場全場歡聲雷動。

喬治（左）攻下43分，雷霆仍遭金塊絕殺。（美聯社）

開賽兩隊防守門戶大開，首節都取得30分以上，次節雷霆打鐵，金塊趁勢靠著5成命中率，J.穆雷（Jamal Murray）連續3顆三分球得手，金塊72：57甩開雷霆，這也是三巨頭合體以來，再度「追平」本季上半場最多落後的15分。

雷霆易籃後苦追，決勝節替補群一波8：1，將差距縮小到各位數，魏斯布魯克（Russell Westbrook）與喬治聯手命中3顆關鍵外線迎頭趕上，約基奇（Nikola Jokic）於比賽剩下5秒2罰皆中，金塊3分領先，暫停過後喬治在2.2秒飆進三分球，雷霆士氣大振，原以為有機會拚延長驟死，約基奇在最後1秒助攻大空檔的哈里斯，後者也不負眾望絕殺雷霆拒絕加班。

哈里斯（左）無懼魏少準大三元，射進絕殺三分球。（美聯社）

此役約基奇攻下29分13籃板14助攻，是他本季第三次「大三元」，成為贏球英雄的哈里斯25分，金塊全隊最高則是掀起三分浪花的穆雷。雷霆喬治43分全場最高，魏斯布魯克20分次之，外帶9籃板，21次助攻中多達13次都在上半場進帳，是他個人生涯新高。