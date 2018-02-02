棒球》睽違23年 張泰山再度回歸業餘球界

張泰山。（圖片取自澳職官網）

〔記者羅志朋／綜合報導〕張泰山確定加盟台灣人壽，這也是他睽違23年後，再度回歸業餘球界，上一次是1995年業餘成棒時報鷹。

張泰山在美和青棒高三，有一次跑步訓練，和隊友葉明煌、何紀賢、戴龍水、高健龍因抄近路遭退隊，當時他的棒球人生迷惘不已，因緣際會下，1995年來到業餘成棒時報鷹打球，總教練是徐生明，期間張泰山增重免役，後來直接挑戰職棒。

當時剛成立的台灣大聯盟，計畫把包括張泰山在內的一整批業餘時報鷹球員拉進來，和中職分庭抗禮，泰山準備和台灣大聯盟簽約當下，此時，他的B.B.Call忽然響起，一看原來是剛回鍋味全龍接教頭的徐生明找他，急忙放下筆回電。

徐總詢問張泰山未來動向，他回說，「老師，你去哪，我就跟著去哪。」就這樣，張泰山跟隨徐總腳步來到味全龍，先當練習生，再轉正式球員。

1996年張泰山以打擊率3成33、16轟、72分打點，力退統一獅超級新人投手吳俊良，拿下中職新人王，20年職業生涯，累積出賽1863場、敲2134安、377支二壘安打、1338分打點、289轟都是中職紀錄。

2015年球季結束張泰山離開統一獅，隔年赴日本獨立聯盟德島藍短襪打球，2017年再到澳洲聯盟阿德萊德鯊魚發展，出賽40場、打擊率2成83，外帶4轟、26分打點，例行賽最終戰對雪梨藍襪，最後一打席敲出滿貫砲，跑回本壘激動落淚。

「上帝眷顧我，棒球路上每一步都像鋪好的。」張泰山說，棒球人生彷彿奇幻旅程，如果當初沒被美和退隊，就不會進業餘時報鷹、增重免役，再到味全龍大放異彩，若鯊魚球團沒找他，便無緣寫下不可思議的劇本，「沒想到會有這樣的結局，人生充滿驚嘆號。」

離開美和，張泰山棒球生涯從業餘時報鷹啟程，差一點投向台灣大聯盟懷抱，後來在味全龍發光發熱，在外兜了一大圈，睽違23年後，如今他將再度回歸業餘球界，效力台灣人壽，據悉，泰山下一站很可能赴美學習當教練。