LOL》擊敗「老大哥」ahq MAD TEAM本季勝果開胡

昨日打出好表現的AD選手Breeze賽後也接受現場主持人Jessie採訪（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕去年ahq二隊「ahq Fighter」從次級聯賽打上LMS殿堂，因為聯盟不准「兄弟隊」，便於年底轉賣給香港藝人余文樂持有、改名為MAD TEAM，由前ahq教練綠茶領軍，儘管開季陷入二連敗，卻在第三場以2比1擊敗「老大哥」ahq，著實給了MAD TEAM及支持的粉絲不少信心，昨日打出好表現的AD選手Breeze賽後也接受現場主持人Jessie採訪，全文如下：

Jessie：MAD TEAM今天之前是零勝兩敗，想問賽前隊伍的氣氛如何？

Breeze：輸的那兩把其實當天狀態都不太好，氣氛滿糟糕的，但我們解決一些問題之後，就還滿順的。

Jessie：今天你們打敗ahq算是跌破許多人的眼鏡，賽前你有預料到會是這樣的結果嗎？

Breeze：有啊，我們今天就是抱著會贏的心態來比賽的。

Jessie： 為何你今天跟K的搭配會這麼好，他選出像是鄂爾、貪啃奇這種角色，我覺得你比較需要有人保護，那他選出鄂爾會不會比較不喜歡？

Breeze：不會，因為鄂爾在這版本就是一支OP角（你覺得他沒有保排也還好？）我可以自保。

Jessie：伊澤瑞爾你在一三場都有出，你是選擇寒冰霸拳這個裝備，因為還有一個選擇是三項之力，你會怎麼樣在這兩個裝備做選擇？

Breeze：基本上我是不太出三項的，因為三項太貴了，然後因為伊澤這個角色滿需要殞落的，所以我會選擇出寒冰，因為價錢比較低。

Jessie：第三場你在比賽開始16分鐘就疊完你的水滴，想問這有什麼技巧？

Breeze：主要是ahq Tuna在10分鐘也給我們一顆頭，然後運氣好天賦有讓我偷到300元（所以也是平常都有在做善事）對啊，我每天都有扶老奶奶過馬路。

Jessie：LMS有許多韓援選手，包括AD位，你交手過G-Rex的Stitch，明天也將交手M17的Duel，你怎麼看待這次AD狀況？

Breeze：我覺得史迪奇來LMS是滿有影響力的，因為他畢竟是前SSG的冠軍替補AD，所以會讓LMS的AD滿有壓力的（你認為有強力韓援的加入也會刺激你的成長）會啊。

Jessie： 對於這次的勝利有沒有什麼話想對隊友說？

Breeze：希望喜歡MAD TEAM的粉絲們能多關注我們比賽，我們會盡力贏下接下來的每一場比賽，然後晉級季後賽。