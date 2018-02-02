NBA》前役擊敗老東家 歐卡佛：說不開心絕對是假的

歐卡佛表現逐漸回穩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2015年選秀探花J.歐卡佛（Jahlil Okafor）本季遭七六人冷凍，球隊終於在季中找到買家，把他與史道斯卡斯（Nik Stauskas）送至籃網。前役面對老東家，J.歐卡佛拿下8分3籃板，表現逐漸回穩，籃網最後以116：108擊敗七六人，賽後在受訪時歐卡佛也難掩贏球喜悅。

「如果說拿下這場勝利感覺不好，那絕對是騙人的，」歐卡佛說，「能拿下這場比賽感覺實在太棒了，對於Nik（史道斯卡斯）和我來說，能夠上場幫助球隊獲勝很棒。話雖然是這麼說，我還是會為七六人加油，我希望他們能打進季後賽。」

「在經過一陣拉鋸過後，我們在比賽最後7、8分鐘時主宰了比賽，」史道斯卡斯說，「這很棒！比單純的贏球更為意義重大。能擊敗過去效力的球隊一直是很棒的感覺，能上場對抗老隊友們讓我們感覺很興奮。」

史道斯卡斯（右）。（資料照，美聯社）

而籃網一哥羅素（D'Angelo Russell）也力挺新隊友，表示大家都知道這場比賽能拿下勝利，對歐卡佛來說意義重大。

「如果你被交易，絕對會想打出好表現來贏球，所以最後我們為他拿下了勝利，」羅素說，「他昨天表現的還不錯。在聯盟裡生存最重要的就是找到表現自己的機會，而他廣為人所知的就是之前始終沒有得到想要的機會，我覺得他會在這裡找到上場的機會。」

羅素。（資料照，美聯社）