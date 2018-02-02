電競》暴雪電競館將天天開館！ 民眾可租借舞台化身電競選手

欲至「暴雪精品商城」購買周邊商品的玩家，可在每日開館時段盡情選購。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕經過去年試營運，位於台北大安區的全球首間暴雪電競館自2月8日起，將不限平日假日、天天開館營業，玩家不僅可至商品區選購暴雪週邊商品，還可以申請場館、在專業電競舞台上大展身手；此外，暴雪娛樂也將於該日起至11日於官方直播頻道提供《鬥陣特攻》職業電競聯賽第一階段最後一週的中文線上轉播，屆時電競館也將首度推出聯賽與戰隊週邊商品。

台北暴雪電競館自 2 月 8 日（四）起，下午 4 時至晚間 10 時，開放玩家自由出入。（暴雪娛樂提供）

暴雪娛樂指出，2017 年試營運期間總計有逾15,000名粉絲入場、140多場賽事及將近20萬個小時的轉播內容。2018年為持續提供玩家最史詩級的電競及娛樂體驗，台北暴雪電競館不僅增添全新的軟硬體設備，以支援未來更多電競賽事及多語系的賽事轉播，場館英文名稱更正式更名為「Blizzard Arena Taipei」與全球同步。

屆時，暴雪電競館將於下午4 時至晚間10時開館，開放玩家自由出入，享受暴雪遊戲試玩區、玩家休憩區、館內各區域簡介與文字導覽與參觀暴雪角色模型等場館體驗。

此外，為迎接2018年滿滿的《鬥陣特攻》電競賽事與《鬥陣特攻》職業電競聯賽，暴雪娛樂將於Twitch新增兩個頻道─OverwatchZHTW與OverwatchLeague_zhTW，即日起至2月11日止，只要立即追隨兩個《鬥陣特攻》官方 Twitch 頻道，即可參加「追隨天天抽」送好禮活動，有機會將《鬥陣特攻》職業電競聯賽與《鬥陣特攻》周邊商品帶回家。

《鬥陣特攻》職業電競聯賽中文轉播當周，暴雪電競館精品商城也將首度推出聯賽與戰隊的周邊商品。（暴雪娛樂提供）