中職》胡金龍慶生被砸派 偕陳鴻文許願奪冠（影音）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕富邦悍將春訓明天休兵，趕在放假前，全隊幫今、明天生日的胡金龍、陳鴻文慶生，兩位壽星一起許願要為富邦奪下總冠軍。鬼點子特別多的胡金龍，這回難逃被砸蛋糕又潑水，他笑說：「好像還是第一次被砸耶！」

陳鴻文（左）和胡金龍一起慶生。（記者郭羿婕攝）

練球結束前，隊友就準備好蛋糕，還盤算要「加料」，再由隊長林哲瑄召集全隊為兩人唱歌慶祝，今天過34歲生日的胡金龍許願：「祝大家身體健康，然後，希望能為富邦拿到第一座總冠軍。」

明天將滿32歲的「新同學」陳鴻文，複製胡金龍的願望，一樣是健康和冠軍，也都把第3個生日願望留給自己，但陳鴻文一開口就結巴，也讓全隊笑翻。

胡金龍和陳鴻文端著蛋糕，不斷東張西望，深怕有人埋伏搞鬼，儘管旁人刻意強調蛋糕是拿來吃的、不是拿來砸的，胡金龍仍被砸到滿臉奶油，還被「加碼」潑水淋得一身濕；陳鴻文則是自己把蛋糕往臉上砸，隊友邊笑邊虧他：「你太用力了，肚子很餓喔！」

陳鴻文（左）和胡金龍一起慶生。（記者郭羿婕攝）

壽星胡金龍冷不防被吳宗峻砸蛋糕。（記者郭羿婕攝）

壽星胡金龍冷不防被吳宗峻砸蛋糕。（記者郭羿婕攝）

壽星胡金龍冷不防被吳宗峻砸蛋糕。（記者郭羿婕攝）

壽星胡金龍被砸蛋糕後開始反擊。（記者郭羿婕攝）

壽星胡金龍被陳凱倫潑水突襲。（記者郭羿婕攝）