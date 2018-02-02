中職》加薪155％！新人王詹子賢月薪衝至23萬

詹子賢月薪一口氣從9萬漲至23萬。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球團今日（2日）公佈第一階段球員調薪結果，去年拿下新人王的外野手詹子賢，月薪一口氣從9萬漲至23萬，調幅155%全隊最高，另外還有40萬元的激勵獎金。明星外野手張志豪並未在首波調薪名單當中。

投手部份，去年下半季接下中繼後援重任的吳哲源，月薪由5.5萬調整至14萬,調幅154%，另有激勵獎金10萬，去年加入球隊，先發表現優異的洪宸宇,在今年也被總教練指定為先發投手人選之一，月薪由6萬調整至14萬，調幅133%，另有激勵獎金20萬彭識穎由9萬調整至12萬，調幅33%，另有激勵獎金36萬；江忠城則由7.5萬調整至10萬，調幅33%，另有激勵獎金35萬；鄭錡鴻也由15萬調整至16萬，小幅加薪6%，另有激勵獎金50萬；邱品睿維持原月薪7.3萬，另有激勵獎金60萬；謝榮豪則由17萬小幅減薪至13.5萬，官大元也由18.5 萬小幅減薪至16萬,兩人皆有50萬激勵獎金。

野手部份，備受期待的新人王詹子賢月薪由9萬調整至23萬，調幅155%，另有激勵獎金40萬，去年於冬盟拿下中職聯隊MVP的王威晨，月薪由5.5萬調整至12萬，調幅118%，另有激勵獎金40萬，新生代游擊好手吳東融則由8萬調整至15萬，調幅87%，另有激勵獎金40萬，締造跨場連續4打席全壘打紀錄的曾陶鎔，月薪由7萬調整至13.5萬，調幅92%，另有激勵獎金40萬，林明杰也由6.5萬調整至10萬，調幅53%，另有激勵獎金20萬；陳江和也獲得小幅調薪10%，由20萬調整至22萬。另外，許基宏月薪由25萬小幅調降至21萬，另有激勵獎金60萬；陳家駒月薪由15萬小幅調降至13.5萬，另有激勵獎金30萬；潘志芳月薪也由15萬小幅調降至14萬。

擁有複數年合約的球員部份，鄭凱文由55萬調整至60萬，調幅9%，另有激勵獎金60萬；去年繳出19轟成績的陳子豪，月薪由18萬調整至22萬，調幅22%，另有激勵獎金60萬。去年拿下盜壘王及金手套獎項的王勝偉，月薪由 38萬調整至42萬，調幅10%，另有激勵獎金20萬。彭政閔、林智勝及周思齊維持原月薪。

中信兄弟調薪作業，截至今天為止，整體球員薪資相較上個球季，成長幅度約11%，相較於去年整體調幅3%。