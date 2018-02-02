SBL Live》呂政儒狂飆22分 裕隆大勝富邦坐穩第二名

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 26 28 19 21 94 富邦 20 20 18 20 78

第四節

第四節開始，賽勒籃下單打攻下兩分，裕隆周伯臣籃下取分，賽勒獲兩罰機會兩罰一中，裕隆陳世念中距離拋投得手，賽勒籃下單打取分，呂政儒投進三分外線，胡凱翔投進中距離，

末節尾聲因雙方分差過大，主力球員都下場休息，終場裕隆以56.9％的高命中率，以94：78擊敗富邦勇士。

第三節

下半場奈維爾持續傷害富邦，不只中距離，還演出捕灌的精彩戲碼，林書緯中距離拋投得分，張宗憲快攻取分，呂政儒兩罰中一，奈維爾托車跟進放進兩分，張宗憲切入上籃得分，蔡文誠在籃下放進兩分且賺到加罰機會不過沒罰進，張宗憲抓下防守籃板後一條龍上籃得分，林書緯投進中距離，周士淵投進三分外線，洪志善投進中距離，奈維爾接獲傳球爆扣得分，第三節終了，裕隆以73：58領先富邦。

第二節

第二節一開始張宗憲快攻取得兩分，周伯臣獲得兩罰機會也都命中，賽勒搶到進攻籃板放進兩分，胡凱翔快攻兩分，張伯維飆進三分球，周伯臣籃下放進兩分，張伯維罰球兩罰全進，裕隆周士淵投進中距離，富邦李盈鋒也投進中距離回應，裕隆奈維爾籃下灌進兩分，張伯維獲得罰球機會並且兩罰命中，周士淵三分出手被犯規獲得三罰並且全進，奈維爾投進中距離跳投，洪志善投進底線三分球，裕隆林韋翰切入得分，奈維爾連投進兩球中距離，呂政儒飆進三分，賽勒獲罰球機會不過兩罰皆墨，林韋翰兩罰一中，張宗憲切入得分，周伯臣兩罰一中，賽勒獲兩罰機會罰二中一，上半場結束，裕隆以54：40領先富邦。

第一節

開場富邦張宗憲切入用左手閃過對方封阻上籃得分，蔡文誠撿到進攻籃板放進兩分，賽勒在籃下原地爆扣，裕隆呂政儒空手切籃下放進兩分，張宗憲切入後用小拋投擦板得分，裕隆胡凱翔快攻上籃得分，柯旻豪攻守轉換一條龍上籃得分，呂政儒切入得分，富邦洪志善飆進三分球，柯旻豪隨即回敬一記三分球，賽勒在籃下爆扣得分，呂政儒飆進三分球，裕隆周伯臣也砍進三分球，胡凱翔在攻守轉換跑快攻上籃得分，裕隆打出11：2小高潮，張宗憲連續兩記中距離跳投得分，林書緯獲得兩罰命中一球，張宗憲高難度上籃得分，第一節結束裕隆26：20領先富邦。