HBL》泰山今晚扮剋星 能仁12連勝之路斷了

泰山中斷能仁本季12連勝。（記者廖振輝攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕能仁家商今天晚上遭遇連勝之路最難戰役，面對泰山高中，花光上半場15分領先，下半場泰山上演大逆轉，譚傑龍23分、12籃板，搭配陳俊男末節連下6分，終場以85：82險勝，中斷能仁本季12連勝。

能仁本季前兩度遭遇泰山，都陷入苦戰，勝分差都在個位數，能仁今天前兩節最多握有15分領先，以44：39進入下半場，第三節泰山韓杰諭、李威廷與陳俊男等攜手打出22：6攻勢，反倒10分超前對手，能仁快速調適，雙方以3分差距殺進決勝節。

泰山高中陳俊男末節連下6分，率隊逆轉能仁。（記者廖振輝攝）

雙方表現都很積極，決勝節兩隊陷入拉鋸，泰山陳俊男最後2分鐘，連下6分，泰山最後以3分之差，中斷能仁連勝。

膝傷歸隊的韓杰諭前役滑倒，嚇壞全隊，今天再度上陣，追分階段不僅得分有貢獻，他更獻上「麻辣鍋」，漂亮封阻對手，自己也興奮地振臂。

泰山高中譚傑龍繳出23分、12籃板。（記者廖振輝攝）

韓杰諭。（記者廖振輝攝）

泰山高中下半場逆轉領先，板凳區球員興奮不已。（記者廖振輝攝）



泰山高中下半場歷經逆轉領先，再遭能仁追平，但仍贏得最後勝利，賽後球員在場內慶祝這寶貴一勝。（記者廖振輝攝）