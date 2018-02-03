WTA台灣公開賽詹皓晴女雙四強 今日賽事預告與轉播

台灣好手詹皓晴（左）在女雙賽中，與搭檔芭波絲（右）。（資料照，記者羅沛德攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事！

NBA例行賽，熱火客場挑戰七六人，熱火目前位居東部第四，七六人則是東部第八，不過七六人陣中有入選明星賽的恩比德（Joel Embiid）領軍，搭配留級狀元西蒙斯（Ben Simmons）還是不容小覷。

另一場比賽是聯盟龍頭勇士前往國王主場踢館，勇士前一場大比分輸給爵士，今天面對西部倒數第二的國王，勇士在開季吞下二連敗後，就不曾再吞下連敗，因此勇士眾星肯定很想找回手感，不過國王也曾在去年的11月28日在甲骨文球場擊敗過勇士，今天的比賽會鹿死誰手呢？

鵜鶘與雷霆之戰，鵜鶘內線主力卡森斯（DeMarcus Cousins）因傷整季報銷，球隊與公牛交易來米洛提奇（Nikola Mirotic）希望能夠提升禁區戰力，雷霆方面則是在昨天慘遭金塊隊G.哈里斯（Gary Harris）絕殺，不過儘管如此，雷霆隊近10場比賽拿下8勝，近況火燙，這場比賽將在11：30緯來體育以D-LIVE形式轉播，球迷朋友千萬不要錯過以上精彩賽事！

HBL八強賽事熱血進行中，男子組的比賽由南湖高中對上松山高中開場，接下來是南山高中對上泰山高中，東泰高中對上東山高中，壓軸則是能仁家商對上高苑工商。

女子組的部份則是，北市陽明對上南湖高中，普門中學對上永仁高中，苗栗高商對上滬江高中，南山高中對上淡水商工。HBL八強賽事都在台北體育館一、四樓進行，各位球迷都可以到現場為熱血高中生加油！

SBL方面，金酒對上台銀，裕隆對上達欣，比賽地點在桃園巨蛋，喜歡籃球的球迷也能夠到場欣賞台灣最高層級的籃球賽事，自由體育也會為您做文字直播的服務。

2018WTA台灣公開賽，女單四強匈牙利芭波絲（Timea Babos）將出戰中國王雅繁，接續著女雙芭波絲與詹皓晴搭檔對上喬治亞卡拉絲妮可娃（Oksana Kalashnikova）與日本日比野菜緒組合，接下來同樣是女雙四強莊佳容與張凱貞組合對上中國搭檔段瑩瑩／王雅繁。請各位球迷為我國女將熱情加油。

NBA

09:00 熱火@七六人 緯來體育

11:30 勇士@國王 愛爾達體育1台 ELEVEN SPORTS 1

11:30 鵜鶘@雷霆 D-LIVE 緯來體育

HBL八強男子組

*15:40 南湖高中@松山高中 臺北體育館一樓

*17:20 南山高中@泰山高中 臺北體育館一樓

17:20 東泰高中@東山高中 臺北體育館四樓

*19:00 能仁家商@高苑工商 臺北體育館一樓

HBL八強女子組

*12:20 北市陽明@南湖高中 臺北體育館一樓

*14:00 普門中學@永仁高中 臺北體育館一樓

14:00 苗栗高商@滬江高中 臺北體育館四樓

15:40 南山高中@淡水商工 臺北體育館四樓

*FOX、FOX3直播

SBL

17:00 金酒 VS. 台銀

19:00 裕隆 VS. 達欣

地點：桃園巨蛋

轉播：愛爾達體育2台、緯來體育

WTA台灣公開賽

13：00開賽 民視台灣台、Eleven sports