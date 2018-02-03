LOL》MAD神偷主堡橫掃M17 單週奪二連勝

MAD TEAM輔助選手K接受現場主持人Jessie採訪。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽昨（2）日第二場由MAD TEAM對上M17，MAD TEAM挾著前日打敗ahq氣勢，首局在關鍵巴龍局致勝、拿下第一分；第二局雙方十分膠著，一路打到50多分鐘大後期，儘管M17多次被三兵營、仍靠著清兵神速的希維爾力守主堡，最後依舊被MAD TEAM逮到機會，以BD策略致勝，成功偷掉主堡。拿下二連勝的MAD TEAM戰績來到2勝2敗，與M17並列聯盟第四。

靠著塔莉雅半球流再插眼讓卡蜜兒傳送，MAD TEAM智商壓制、上演BD偷主堡。（取自Garena Live）

賽後，兩場選出布郎姆及亞歷斯塔，進退掌握得宜的MAD TEAM輔助選手K接受現場主持人Jessie採訪，全文如下：

Jessie：MAD下路有你跟微風，感覺比上一季在華義差滿多的？

K：因為上一季在華義的時候我是剛轉輔助位，我對輔助位也不太了解，慢慢磨了之後，本季表現得還不錯。

Jessie：看到微風這兩天拿出四場伊澤瑞爾表現這麼好，是他找到本命英雄了嗎？為何這支角色會那麼適合他？

K：因為他這幾天對EZ都滿有自信的，可是我們也沒有特別為了這個而去PICK，只是有就拿。

Jessie：第一場M17拿出汎這個角色，前期我們會有一點擔心，你們沒有在線上對他做出太多壓制，你那時候自己會這樣覺得嗎？

K：我們一開始想法是說我們是優勢線，但是我們打的中間發現我們推不贏他們，是滿意外的，後來有改變策略改打上路，是不錯的。

Jessie：你們有對汎做出應對？

K：我就盾就會對著他舉。

Jessie：你是本季LMS拿出最多角色的輔助選手，包括布蘭德、鄂爾，想問你對於這版本的輔助選手看法如何？

K：我認為現今META任何一支輔助角都可以選出來，火人我認為在線上可以壓制貪啃奇，但後來轉線沒有處理好，所以那一場有點失利。

Jessie：你今天選出兩場啟封法書符文，第一場為了跟貪啃奇拚支援可以理解，但第二場你也這樣選擇，為何？

K：因為我認為啟封法書非常強，比起那些坦克符文都還要強，對於輔助來講，我在遊戲中會選擇傳送、鬼步，通常都是看心情選擇的（是否跟選角有關？）也不算，我認為選到伊澤瑞爾這支角色的時候，我可以用傳送來支援中上，我可以無壓力的去傳，我們伊利也不會掉下塔。

Jessie：第二場後面非常膠著，最後一個call的情況？

K：那時候卡蜜兒又被抓了，沒有想到他走掉後，發現雷茲沒有傳送，所以他call我們直接往主堡擠，然後插眼給他傳送，然後我們就一波GG。

Jessie：MAD這週取得兩勝，你覺得隊上這些弟弟們表現如何？

K：我認為他們都滿有潛力、滿意外的，一開始進來覺得他們什麼都不會，但是慢慢教後發現他們學得滿快的。

Jessie：聽說中路Uniboy第一場打J Team FoFo，好像有點被打傻了？

K：有在後面慢慢鼓勵他啦，但是他自信好像還是被打掉有點回不來（笑）