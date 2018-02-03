羽球》最新世界排名出爐 球后戴資穎領先第二名近萬分

戴資穎穩居球后。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯公布最新排名，台灣好手戴資穎仍穩居球后，積分領先第二名的日本選手山口茜有9710分；而男單排名方面，台將周天成暫居第七，王子維則下滑到第12名。

戴資穎在印尼大師賽奪冠，進帳冠軍積分9200，目前積分為93839分，獨居世界球后62週；第二名的山口茜積分為84129分，落後小戴9710分；泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）上升一個名次，來到第三名，積分為78390；印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）則掉至第四名，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）則升至第10名。

男單方面，丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）仍穩居球王，積分84460；而周天成目前積分為67171，維持第7名；王子維積分為52030，排名滑落1名，來到第12名。

世界女單最新排名和積分：

排名 國籍 選手名 積分 1 台灣 戴資穎 93839 2 日本 山口茜 84129 3 泰國 依瑟儂 78390 4 印度 辛度 77226 5 西班牙 馬琳 75437 6 南韓 成池鉉 68255 7 日本 奧原希望 65947 8 中國 陳雨菲 62850 9 中國 何冰嬌 61242 10 印度 賽娜 55520

世界男單最新排名和積分：

排名 國籍 選手名 積分 1 丹麥 安賽龍 84460 2 馬來西亞 李宗偉 76924 3 中國 諶龍 74216 4 南韓 孫完虎 73818 5 印度 斯里坎特 72823 6 中國 林丹 71066 7 台灣 周天成 67171 8 中國 石宇奇 65227 9 香港 伍家朗 55019 10 印尼 金廷 54118

依瑟儂。（資料照，法新社）

丹麥球王安賽龍。（資料照，美聯社）

周天成。（資料照，歐新社）

王子維。（資料照，記者林正堃攝）