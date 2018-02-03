羽球》最新世界排名出爐 球后戴資穎領先第二名近萬分

2018/02/03 07:52

戴資穎穩居球后。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯公布最新排名，台灣好手戴資穎仍穩居球后，積分領先第二名的日本選手山口茜有9710分；而男單排名方面，台將周天成暫居第七，王子維則下滑到第12名。

戴資穎在印尼大師賽奪冠，進帳冠軍積分9200，目前積分為93839分，獨居世界球后62週；第二名的山口茜積分為84129分，落後小戴9710分；泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）上升一個名次，來到第三名，積分為78390；印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）則掉至第四名，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）則升至第10名。

男單方面，丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）仍穩居球王，積分84460；而周天成目前積分為67171，維持第7名；王子維積分為52030，排名滑落1名，來到第12名。

世界女單最新排名和積分：

排名

國籍

選手名

積分

1

台灣

戴資穎

93839

2

日本

山口茜

84129

3

泰國

依瑟儂

78390

4

印度

辛度

77226

5

西班牙

馬琳

75437

6

南韓

成池鉉

68255

7

日本

奧原希望

65947

8

中國

陳雨菲

62850

9

中國

何冰嬌

61242

10

印度

賽娜

55520

 

世界男單最新排名和積分：

排名

國籍

選手名

積分

1

丹麥

安賽龍

84460

2

馬來西亞

李宗偉

76924

3

中國

諶龍

74216

4

南韓

孫完虎

73818

5

印度

斯里坎特

72823

6

中國

林丹

71066

7

台灣

周天成

67171

8

中國

石宇奇

65227

9

香港

伍家朗

55019

10

印尼

金廷

54118

依瑟儂。（資料照，法新社）

丹麥球王安賽龍。（資料照，美聯社）

周天成。（資料照，歐新社）

王子維。（資料照，記者林正堃攝）

相關關鍵字： 羽球 戴資穎 周天成 王子維

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