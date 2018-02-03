羽球》最新世界排名出爐 球后戴資穎領先第二名近萬分

戴資穎穩居球后。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯公布最新排名，台灣好手戴資穎仍穩居球后，積分領先第二名的日本選手山口茜有9710分；而男單排名方面，台將周天成暫居第七，王子維則下滑到第12名。
戴資穎在印尼大師賽奪冠，進帳冠軍積分9200，目前積分為93839分，獨居世界球后62週；第二名的山口茜積分為84129分，落後小戴9710分；泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）上升一個名次，來到第三名，積分為78390；印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）則掉至第四名，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）則升至第10名。
男單方面，丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）仍穩居球王，積分84460；而周天成目前積分為67171，維持第7名；王子維積分為52030，排名滑落1名，來到第12名。
世界女單最新排名和積分：
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排名
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國籍
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選手名
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積分
|
1
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台灣
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戴資穎
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93839
|
2
|
日本
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山口茜
|
84129
|
3
|
泰國
|
依瑟儂
|
78390
|
4
|
印度
|
辛度
|
77226
|
5
|
西班牙
|
馬琳
|
75437
|
6
|
南韓
|
成池鉉
|
68255
|
7
|
日本
|
奧原希望
|
65947
|
8
|
中國
|
陳雨菲
|
62850
|
9
|
中國
|
何冰嬌
|
61242
|
10
|
印度
|
賽娜
|
55520
世界男單最新排名和積分：
|
排名
|
國籍
|
選手名
|
積分
|
1
|
丹麥
|
安賽龍
|
84460
|
2
|
馬來西亞
|
李宗偉
|
76924
|
3
|
中國
|
諶龍
|
74216
|
4
|
南韓
|
孫完虎
|
73818
|
5
|
印度
|
斯里坎特
|
72823
|
6
|
中國
|
林丹
|
71066
|
7
|
台灣
|
周天成
|
67171
|
8
|
中國
|
石宇奇
|
65227
|
9
|
香港
|
伍家朗
|
55019
|
10
|
印尼
|
金廷
|
54118
依瑟儂。（資料照，法新社）
丹麥球王安賽龍。（資料照，美聯社）
周天成。（資料照，歐新社）
王子維。（資料照，記者林正堃攝）