網球》澳網大驚奇 謝淑薇榮獲WTA單月最佳突破球員

謝淑薇榮獲WTA一月最佳突破球員。（圖片取自WTA官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇在今年澳網上演大驚奇，睽違10年再度闖進女單16強，經過WTA官網和球迷投票後，謝淑薇榮獲WTA一月最佳突破球員（WTA Breakthrough）。

謝淑薇在澳網女單第二輪爆冷擊敗西班牙前球后穆古魯扎（Garbine Muguruza），第三輪再打敗前世界第二的拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），可惜在女單16強賽三盤大戰不敵德國前球后柯珀（Angelique Kerber），止步澳網第四輪，但也平了自己在大滿貫賽的最佳紀錄。

而謝淑薇與中國好手彭帥搭檔的「螃蟹（彭謝）組合」在澳網打到四強，讓她也集滿網壇四大滿貫的終身會員殊榮，往後退休可在四大賽免費進場看球，也是台將第一人。根據WTA最新女單世界排名，謝淑薇從88名大幅升至71名，過去她單打最佳是在2013年的23名。

根據WTA一月份最佳投票球員結果，謝淑薇獲得42％的得票率，打敗比利時梅騰絲（Elise Mertens）36％，讓謝淑薇榮獲WTA一月最佳突破球員。梅騰絲在澳網表現也很亮眼，生涯首度打進女單四強。

謝淑薇。（資料照，歐新社）

謝淑薇。（資料照，路透）