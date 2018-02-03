NBA》才剛有傷兵歸隊 公鹿布洛格登股四頭肌腱撕裂

2018/02/03 09:25

布洛格登（右）昨天面對灰狼受傷退場。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕又有球員受傷！公鹿控衛布洛格登（Malcolm Brogdon）昨天在作客灰狼之戰因大腿不適退場，經過核磁共振檢查結果為股四頭肌腱撕裂，將缺席6到8週。

昨天布洛格登在次節先偷跑準備快攻，在沒人防守之下順利上籃得分，不過上籃之後因大腿不適倒地，隨後退場，最後公鹿以89：108慘敗。球隊今天宣布核磁共振檢查結果，布洛格登股四頭肌腱撕裂，預計需要6到8週才能恢復。

布洛格登本季出賽46場有20場先發，場均繳出13.3分、3.3籃板、3.2助攻。巧合的是，公鹿2014年榜眼J.帕克（Jabari Parker）才剛從左膝前十字韌帶斷裂中復原，將出戰今天面對尼克的比賽。

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