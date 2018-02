NBA》才剛有傷兵歸隊 公鹿布洛格登股四頭肌腱撕裂

布洛格登(右)昨天面對灰狼受傷退場。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕又有球員受傷!公鹿控衛布洛格登(Malcolm Brogdon)昨天在作客灰狼之戰因大腿不適退場,經過核磁共振檢查結果為股四頭肌腱撕裂,將缺席6到8週。

昨天布洛格登在次節先偷跑準備快攻,在沒人防守之下順利上籃得分,不過上籃之後因大腿不適倒地,隨後退場,最後公鹿以89:108慘敗。球隊今天宣布核磁共振檢查結果,布洛格登股四頭肌腱撕裂,預計需要6到8週才能恢復。

布洛格登本季出賽46場有20場先發,場均繳出13.3分、3.3籃板、3.2助攻。巧合的是,公鹿2014年榜眼J.帕克(Jabari Parker)才剛從左膝前十字韌帶斷裂中復原,將出戰今天面對尼克的比賽。

Bucks Malcolm Brogdon leaves game after suffering non-contact injury during fastbreak layup, says he "heard something pop" pic.twitter.com/mM4J3MB2ja