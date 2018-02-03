NBA》明星週即將到來 波神瞄準技術挑戰賽連霸

波辛傑斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上一季的技術挑戰賽冠軍，尼克一哥「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）將於今年再度出賽。而這位頂尖長人在受訪時表示，尋求連霸會是他的目標。

談到明星週，波辛傑斯說道：「我得挺身捍衛我的獎杯、努力拼連霸，這就是我的目標。去年不論是技術挑戰或新秀對抗賽，對我來說都很有趣，我很享受整個過程。」在去年於紐奧良舉辦的明星週，波辛傑斯在新秀對抗中砍下24分，並抱回技術挑戰賽的獎杯。

隨著規則的修改，今年技術挑戰賽的決賽將會是由一名長人對上一個後衛，而衛冕冠軍對於這個改變感到信心滿滿：「這表示現在總會有一位大個子打入決賽，而禁區球員和小個子的對抗會顯得更加有趣。我認為我比其他人更有優勢，我處在一個不同的級別。」

今年參加挑戰賽的成員共有8位球星，除了波辛傑斯外，還有「推特王」恩比德（Joel Embiid）、「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）、爵士米契爾（Donovan Mitchell）、塞爾提克中鋒哈佛德（Al Horford）、金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）、籃網汀維迪（Spencer Dinwiddie）以及公牛的馬卡南（Lauri Markkanen）。

技術挑戰長人出賽名單。（取自NBA官方推特）

技術挑戰後衛出賽名單。（取自NBA官方推特）