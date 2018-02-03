NBA》不是朕說的就不是真的！詹姆斯公開駁斥「勇士入團說」

詹姆斯。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）有望在成為自由球員後聽取勇士報價的謠言炒得沸沸揚揚，今天他公開在外媒前鄭重反駁，澄清不是出自他口中的都不是事實，目前唯一的目標就是將近況下滑的騎士連續4年打進總冠軍賽。

詹姆斯表示，看到《ESPN》發布的新聞，第一時間就笑了，「這樣寫對我是種傷害，這是無稽之談，甚至連故事也不是。」他認為自己有必要釋疑，「這對我的隊友和教練是種侮辱，我還是他們的領袖，現在我只想讓球隊回到爭冠的行列，但他們每天都會聽到關於我成為自由球員的種種消息，對此我得向他們道歉。」

詹姆斯重申，直到球季結束、今夏來臨前，都不會談自由球員的事，「如果你沒聽到我本人的說詞，就不是真的，哪怕媒體的消息來自跟我多親近的人士。那些無關騎士的，我可以在季後回答，但現在請把焦點放在我與其他14名隊友、教練團、還有克城的球迷。」

被問到有沒有確認是否為周邊的人亂爆料，詹姆斯覺得沒必要，「有30支球隊可能想在季後和我談，是吧？我也可以寫說『喔國王也在追逐LeBron』，但事實是我從來沒說過，這感覺很糟……我從沒說過想去勇士或是哪。唯一讓我困擾的是，人們還會在節目上批評我，『如果你這樣做，你的歷史定位將永遠沾上汙點』，這讓我很無奈，因為我無法控制，我甚至像個局外人。」