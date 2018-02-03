MLB》自由市場冷凍 球員們可能抵制春訓、甚至罷工？

日籍投手達比修有至今還沒找到新東家。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓不到兩週就要開始，但自由市場上過半球員至今仍未找到新東家，知名球員經紀公司CAA（全名為Creative Artists Agency）經紀人范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）發出聲明，指球員們可能會抵制大聯盟球團春訓，更暗示可能罷工。

自由市場頂尖好手中，外野手肯恩（Lorenzo Cain）與釀酒人簽5年8000萬美元合約，一壘手山塔納（Carlos Santana）與費城人簽3年6000萬美元、終結者戴維斯（Wade Davis）和洛磯簽3年5200萬美元，但這三人是在自由市場中少有的大約，根據大聯盟球員工會統計，目前仍有90多位自由球員沒有簽約。

范瓦格恩在聲明中，暗示大聯盟的球隊老闆可能有共謀，指今年自由市場上老闆們的動作有劇烈改變，這感覺像是有協調好的，「與我交涉的許多球隊總經理、總監，他們都對於現況感到沮喪，因為缺乏足夠的資金來簽下優秀球員，引起對有花費限制的懷疑。」他指出，球員們都非常不滿自由市場冷凍的狀況，稱「一場戰鬥正在醞釀，可能是從1人、也許2人、甚至會有1200人願意來跟隨，如果狀況沒有改變，抵制春訓可能是一個開始。」

大聯盟球員工會主席克拉克（Tony Clark）也發出聲明表示，「數十年來，自由球員都是棒球經濟下的基石，球員們和比賽都能從中獲益，每次遭受到攻擊，球員、球員們的代表經紀公司、以及工會，都會聯合來捍衛它，這事情將永遠不會改變。」

CAA旗下還沒有簽約的選手有佛雷瑟（Todd Frazier）、凱許納（Andrew Cashner）、傑伊（Jon Jay）、瓦格斯（Jason Vargas）、楊恩（Chris Young）、貝萊爾（Matt Belisle）等人；而知名經紀人波拉斯（Scott Boras）旗下選手包含馬丁尼茲（J.D. Martinez）、阿里耶塔（Jake Arrieta）、哈斯默（Eric Hosmer）等人也還沒有找到新東家。

先前道奇守護神簡森（Kenley Jansen）就不滿自由市場停滯，脫口說出，「也許球員們該罷工了」。大聯盟上次發生罷工是在1994年8月，當時是因老闆想制定球員資金上限，雙方談判破裂，該球季甚至把世界大賽都取消，隔年賽季的賽程也縮減。

阿里耶塔。（資料照，美聯社）

范瓦格恩。（資料照，美聯社）

