NBA》沃克、巴頓聯手灌72分 黃蜂創本季單節最高分

沃克（右）今天攻下41分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天黃蜂在自家主場迎戰溜馬，在首節就砍下49分破聯盟本季單節高分紀錄，沃克（Kemba Walker）、巴頓（Nicolas Batum）聯手飆破70分，溜馬僅歐拉迪波（Victor Oladipo）一人撐場，終場黃蜂以133：126獲勝。

比賽一開始黃蜂就打得積極，巴頓先是補籃得分，又連續射進3顆三分球，首節就拿下16分，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）也有10分進帳，最後3秒卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）還在籃下壓哨出手得分。

歐拉迪波也飆進11分，首節就打到49：37，黃蜂也以49分打破隊史單節高分紀錄，不過下半場溜馬D.柯利森（Darren Collison）投進三分球、歐拉迪波騎馬射箭拉出一波10：2，一度將落後縮小至2分差，不過沃克即時得分維持領先，順利獲勝。

此役黃蜂沃克攻下41分、9助攻，包含5顆三分球，巴頓進帳31分、9籃板、7顆三分彈。溜馬僅歐拉迪波有突出表現，有35分、5籃板。

巴頓（左）射進7記三分彈。（USA TODAY Sports）