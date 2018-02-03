NBA》羅培茲打老東家毫不留情 聯手藍道順利破網

B.羅培茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天坐鎮主場迎戰湖人，這也是洛城中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）被交易後首度重回布魯克林，他和先發前鋒藍道（Julius Randle）聯手捍衛油漆區，幫助球隊比對手多抓了18個籃板，終場湖人以102：99險勝籃網。

首節籃網替補群表現出色，以一波7：0的攻勢，順利填補起先發所留下的落後，以26：24的領先進入第二節。次節湖人在南斯（Larry Nance Jr.）的帶領下反超比分，並靠著內線優勢將分差拉開，而籃網第二陣容在此節末段繼續擔任救火隊的角色，上半場結束前，籃網以57：59落後。

下半場籃網主控汀維迪（Spencer Dinwiddie）表現活躍，個人遠投近切連得14分，籃網趁勢拉開比分，而這時湖人B.羅培茲連續命中三分，回敬一波11：0反超，三節打完雙方85：85。決勝節，雙方你來我往各有表現，關鍵時刻藍道兩罰一中，留給籃網一線生機，但J.哈里斯（Joe Harris）絕殺失手，終場湖人就以102：99帶走勝利。

湖人的藍道19分12籃板、英葛蘭（Brandon Ingram）16分8籃板10助攻、哈特（Josh Hart）15分14籃板2助攻、B.羅培茲19分3籃板3阻攻；籃網汀維迪23分7籃板9助攻、D.羅素（D'Angelo Russell）15分4籃板3助攻、J.艾倫（Jarrett Allen）20分5籃板2抄截。